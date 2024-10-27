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БелАЭС загрязняет прилегающие территории?

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  • 27.10.2024, 17:43
  • 4,070
БелАЭС загрязняет прилегающие территории?

Руководство атомной станции проводит странную госзакупку.

В Беларуси собираются оценить дозы облучения на население, проживающее в зоне наблюдения БеАЭС. Эти дозы могут быть сформированы выбросами и сбросами радиоактивных веществ при эксплуатации за 2023 год, пишет hrodna.life.

Белорусская атомная электростанция проводит госзакупку. На это выделяются два месяца — декабрь 2024 и январь 2025 года. На изучение БелАЭС потратит свои средства — 70 тыс. рублей.

Когда и где станция сообщит об итогах оценки, не сообщается.

БелАЭС была проблемной с самого начала?

БелАЭС открыли 7 ноября 2020 года. 25 апреля 2021 года от имени работников БелАЭС на сайте станции появилось сообщение о том, что на протяжении всей стройки на объекте происходили аварии и поломки, системы не отлажены до конца, это вызывает постоянные проблемы у оборудования, а ремонтные работы проходят в опасных условиях. В Минэнерго тогда заявили, что сайт взломан, а информация в сообщении — фейк.

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