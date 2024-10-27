закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В России разбился самолет с парашютистами

9
  • 27.10.2024, 17:52
  • 6,056
СМИ: В России разбился самолет с парашютистами

На борту находились находились 10 человек.

В Ставропольском крае Российской Федерации разбился самолет.

По данным российского Telegram-канала Baza, самолет с пассажирами упал возле автодороги возле станицы Суворовская.

Отмечается, на борту упавшего самолета находились находились 10 человек, из которых два пилота и восемь парашютистов.

Во время учебного полета самолет потерял тягу, что повлекло жесткую посадку.

Погибших нет, нескольким парашютистам понадобилась медицинская помощь.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук