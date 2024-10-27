СМИ: В России разбился самолет с парашютистами

СМИ: В России разбился самолет с парашютистами9
- 27.10.2024, 17:52
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На борту находились находились 10 человек.
В Ставропольском крае Российской Федерации разбился самолет.
По данным российского Telegram-канала Baza, самолет с пассажирами упал возле автодороги возле станицы Суворовская.
Отмечается, на борту упавшего самолета находились находились 10 человек, из которых два пилота и восемь парашютистов.
Во время учебного полета самолет потерял тягу, что повлекло жесткую посадку.
Погибших нет, нескольким парашютистам понадобилась медицинская помощь.