закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин сегодня не контролирует ситуацию в России»

7
  • 27.10.2024, 18:13
  • 3,464
«Путин сегодня не контролирует ситуацию в России»

Отсюда все прыжки и ужимки.

Путин не может объяснить россиянам, почему Вооруженные силы Украины до сих пор находятся в Курской области. И одновременно ничего не может с этим сделать. Об этом сегодня, 27 октября, заявила в эфире телеканала FREEДОМ политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова.

«Несмотря на все те цифры и числа даже, которые озвучивал Путин — он же говорил, приказывал Курскую область освободить к 1 октября, потом говорили, что ее нужно освободить к его дню рождения — ничего не происходит. Поэтому нужно что-то придумывать для того, чтобы оправдать то, что Путин говорит одно, а на деле происходит совершенно другое. Хотя мы прекрасно понимаем, что все это — лишь признаки того, что Путин сегодня не контролирует ситуацию в России. Приходится придумывать… И, соответственно, все эти цифры, они для того, чтобы объяснить обывателю российскому, а почему до сих пор все остается так, как оно остается. Почему до сих пор Вооруженные силы Украины контролируют значительную часть Курской области. Почему Путин с этим ничего сделать не может. Поэтому нужно придумать, что это на самом деле секретный план по уничтожению украинской техники», — комментирует гостья эфира.

Вместе с тем она подчеркивает: операция ВСУ в Курской области стала очень большой проблемой Путина.

«Реально для Путина это большая проблема, и большая, я бы сказала, заноза, которая сидит и которую он не может достать никак. Он не понимает, что с этим делать. Отсюда все прыжки и ужимки», — считает Ольга Курносова.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук