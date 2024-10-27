«Путин сегодня не контролирует ситуацию в России» 7 27.10.2024, 18:13

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Отсюда все прыжки и ужимки.

Путин не может объяснить россиянам, почему Вооруженные силы Украины до сих пор находятся в Курской области. И одновременно ничего не может с этим сделать. Об этом сегодня, 27 октября, заявила в эфире телеканала FREEДОМ политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова.

«Несмотря на все те цифры и числа даже, которые озвучивал Путин — он же говорил, приказывал Курскую область освободить к 1 октября, потом говорили, что ее нужно освободить к его дню рождения — ничего не происходит. Поэтому нужно что-то придумывать для того, чтобы оправдать то, что Путин говорит одно, а на деле происходит совершенно другое. Хотя мы прекрасно понимаем, что все это — лишь признаки того, что Путин сегодня не контролирует ситуацию в России. Приходится придумывать… И, соответственно, все эти цифры, они для того, чтобы объяснить обывателю российскому, а почему до сих пор все остается так, как оно остается. Почему до сих пор Вооруженные силы Украины контролируют значительную часть Курской области. Почему Путин с этим ничего сделать не может. Поэтому нужно придумать, что это на самом деле секретный план по уничтожению украинской техники», — комментирует гостья эфира.

Вместе с тем она подчеркивает: операция ВСУ в Курской области стала очень большой проблемой Путина.

«Реально для Путина это большая проблема, и большая, я бы сказала, заноза, которая сидит и которую он не может достать никак. Он не понимает, что с этим делать. Отсюда все прыжки и ужимки», — считает Ольга Курносова.

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