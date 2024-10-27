Существует лишь 1 образец: какой самый редкий драгоценный камень в мире 4 27.10.2024, 18:21

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По сравнению с ним алмазы выглядят обычными.

Самым редким в мире драгоценным камнем является тот, который состоит из чрезвычайно редкого минерала киавтуит. Это красновато-оранжевый минерал и на сегодняшний день существует всего один образец данного драгоценного камня, который хранится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, США. Киавтуит впервые обнаружили 9 лет назад в Мьянме, и он признан Международной минералогической ассоциацией одним из 5000 известных минералов на Земле, пишет IFLScience.

После того, как образец минерала киавтуит был добыт в 2015 году, он прошел огранку и из него создали драгоценный камень весом в 1,61 карата. Исследования показали, что минерал образовался глубоко под землей в породе, известной как пегматит, и что он имеет асимметричную структуру с твердостью по шкале Мооса 5,5.

Твердость и прочность являются разными понятиями, когда речь идет о драгоценных камнях. Твердость показывает способность камня противодействовать механическому воздействию, а прочность — способность сопротивляться разрушению. Считается, что алмазы, из которых делают драгоценные камни под названием бриллианты, являются самыми прочными и все же киавтуит превосходит их по прочности.

Минералы, из которых созданы эти драгоценные камни, являются результатом бесконечной активности в недрах Земли. Разрывы и столкновения, нагревание и охлаждение в коре нашей планеты создают редкие драгоценные камни.

Ученых удивляет тот факт, что до сих пор обнаружен всего один образец минерала киавтуит, ведь маловероятно, что условия, необходимые для его создания, могли возникнуть только в одном месте. И даже если это так, то один образец мог бы, по крайней мере, расколоться на несколько частей.

Киавтуит имеет химическую формулу Bi3+Sb5+O4. То есть он состоит из висмута, сурьмы и кислорода. Хотя первые металлы и считаются редкими, но не настолько. Но киавтуит является самым редким минералом в мире.

В коре Земли висмута больше, чем золота, а сурьмы больше, чем серебра. В то же время кислород является самым распространенных химическим элементом. Поэтому редкость киавтуита сводится к тому, как он образовался, а не к редкости его составляющих элементов.

На территории Мьянмы, где обнаружили киавтуит, нашли много редких минералов, в том числе и второй по редкости минерал в мире – пейнит. Этот редкий минерал представлен всего несколькими образцами, которые имеют имеющим насыщенный рубиновый цвет.

Джордж Россман из Калифорнийского технологического института, США, считает, что есть причина, почему киавтуит и пейнит, были обнаружены только в Мьянме. По словам ученого, когда 180 млн лет назад начал распадаться суперконтинент Гондвана, произошло столкновение двух его частей, которые являются сейчас Индией и Южной Азией. В результате возникшего давления и тепла были созданы горные породы, которые стали источником редких драгоценных камней.

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