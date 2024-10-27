Выборы в Грузии: посчитаны 99,93 процента бюллетеней7
- 27.10.2024, 18:30
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Данные ЦИК.
По предварительным данным ЦИК Грузии, по результатам парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября, пророссийская партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набрала 53.93% (1 118 796 голосов).
Как пишет «Апостроф», об этом свидетельствуют данные подсчета 99.936% голосов избирателей.
На втором месте «Коалиция за перемены - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» с 11.03% (228 821 голосов). «Единство – национальное движение» - 10.161% (210 787 голосов); «Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу» - 8.814 % (182 839 голосов); Партия «Гахария для Грузии» - 7.771% (161 215 голосов).
Коалиция «Сильная Грузия» выразила недоверие к результатам выборов в Грузии и заявила, что борьба за возвращение украденных голосов продолжается.
«Вчерашние выборы были присвоены Бидзиной Иванишвили вместе с российскими спецслужбами, и они отняли их у грузинского народа. Мы будем продолжать защиту прав наших граждан на голосование и борьбу за то, чтобы эту страна, выбор которой - евроатлантическое пространство, не дать Иванишвили увести в Россию. Этого не случится», - заявил один из лидеров объединения Мамука Хазарадзе.
Грузинская мечта - Демократическая Грузия - пророссийская политическая партия Грузии, основанная 19 апреля 2012 года российским олигархом Бидзиной Иванишвили.
В сентябре 2024 г. в городах Грузии появились предвыборные баннеры, на которых изображены с одной стороны разбомбленные российскими войсками украинские города, а с другой построены миллиардером Бидзиной Иванишвили современные дома и мосты. Плакаты пропагандировали российские нарративы, что в случае прихода к власти оппозиции страну ждет война.