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«Даже на хорошие зарплаты людей физически не хватает»

  • 27.10.2024, 18:54
«Даже на хорошие зарплаты людей физически не хватает»
Фото: bymedia

Владельцы бизнесов из Минска и регионов рассказали о ситуации на рынке труда.

В Беларуси рекордно низкий уровень безработицы — 3%. Эта цифра ниже нормы. В низком уровне безработицы нет ничего хорошего, он разгоняет инфляцию: конкуренция за кадры поднимает зарплаты, а соответственно, и себестоимость продукции и услуг.

По некоторым рабочим специальностям медианные зарплаты за год подскочили на треть.

В первом полугодии 2024 года количество свободных рабочих мест (160,6 тысяч) превышало число официальных безработных (141,7 тысяч). Спрос на кадры с рабочими специальностями составляет 67% от общего количества вакансий, большинство из тех, кто обращается в службу занятости, быстро трудоустраивается.

Портал rabota.by обращает внимание, что в 2024 году количество вакансий на сайте не опускается ниже 36 тысяч. А только за первые два квартала 2024 года (по сравнению с началом года) рост вакансий в таких сферах, как строительство, рабочий персонал, туризм, перевозки, составил +36,3%, +35%, +34,6%, +32,8% соответственно.

Как это все видится не в цифрах, а на уровне восприятия руководителей бизнеса? Об этом «Наша Ніва» опросила трех владельцев бизнесов с интересами в разных сферах.

Строительный сектор, промышленность, логистика — все, кто нуждается в низкоквалифицированной рабочей силе, называют ситуацию с кадрами сложной.

«Те, кто раньше был готов работать практически за еду, теперь воротят нос и просят высокие зарплаты. Но даже на хорошие зарплаты людей физически не хватает», — говорит один из бизнесменов.

Почему так происходит? Среди причин называют политическую эмиграцию, сокращение населения и прекращение притока рабочей силы из Украины. Но особенно — переток рабочих в Россию.

Россияне идут на фронт, там огромные выплаты, и, чтобы удержать работников, работодатели повышают зарплаты. Все более высокие зарплаты и потребности в России вытягивают туда низкоквалифицированную рабочую силу и из Беларуси.

Недостаток работников компенсируют рабочими из Центральной Азии.

«Не исключаю, что будут договариваться о приезде рабочих из Северной Кореи, — говорит собеседник «Нашей Нівы». — В середине 2010-х, перед Европейскими играми, северокорейских строителей привозили, а сейчас такой вариант серьезно прорабатывают заводы».

При этом опрошенные нами бизнесмены отмечают, что с высококвалифицированной рабочей силой такой острой проблемы нет. Это касается как ИТ, так и других сфер.

«Настоящих гениев мы выносим за скобки, их всегда мало. А если брать в среднем, то ситуация улучшилась по сравнению с 2021—2022 годами. Выросло новое поколение, которое заменило тех, кто уехал», — сказал один из предпринимателей.

Другой собеседник добавляет в факторы влияния обратную миграцию.

«Если для рабочего переезд в Европу — это возможность пожить по-человечески, то для представителя среднего класса — падение в уровне благосостояния, с учетом того, что здесь у него есть жилье, а там нужно снимать.

Те люди, которые бежали не от конкретной угрозы, а на эмоциях, сталкиваются с реальностью и возвращаются. Ко мне вернулись несколько инженеров, которые раньше уехали, но не смогли организовать быт в ЕС, — рассказывает бизнесмен. — Они не были в розыске, поэтому решили рискнуть и вернуться», — добавил руководитель относительно крупной ИТ-компании.

Третьим фактором на рынке труда называют большое количество образованных бывших бюджетников, уволенных по политическим мотивам.

«Они никогда не работали в частном секторе, боялись туда идти, но теперь судьба сама их подтолкнула, и мы их подбираем.

Ждем также, что перед выборами пройдут большие чистки и на крупных частных предприятиях, так как такие списки рассылаются уже массово. В списках десятки, в крупных организациях — сотни фамилий на увольнение. Я так понимаю, что в следующем году у нас будет своего рода переливание крови, мы поменяемся сотрудниками», — с грустной иронией добавляет еще один собеседник «Нашей Нівы».

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