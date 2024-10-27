Z-дурачки стали что-то подозревать
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 27.10.2024, 19:15
Расплата за тупость будет тяжелой.
Z-дегенераты стали что-то подозревать.
К концу третьего года войны они стали понемногу приходить к тому, о чем с самого начала говорили «либералы», «иноагенты» и прочие умные люди.
Отмена уголовной ответственности и массовое освобождение уголовников из тюрем - запредельно вредный и разрушительный шаг, за который Россия еще дорого заплатит.
Но когда вам об этом говорили, вы же не слушали. Вам же было важнее «мочить украинцев». Что ж, расплата за эту тупость будет тяжелой.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»