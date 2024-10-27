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Чемпион UFC жестко поставил на место российского журналиста

  • 27.10.2024, 19:28
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Чемпион UFC жестко поставил на место российского журналиста
Илия Топурия
Фото: Getty Images

Грузинский боец выгнал россиянина с пресс-конференции.

26 октября на Etihad Arena в Абу-Даби грузинский боец Илия Топурия одержал победу над американцем Максом Холлоуэем, нокаутировав его в третьем раунде и успешно защитив титул чемпиона UFC в полулегком весе.

После окончания поединка на пресс-конференции возник конфликт между Топурией и российским журналистом, который попытался его спровоцировать.

Представитель росСМИ задал провокационный вопрос: «Илия, перед поединком в одном из интервью ты посягнул на святое для стран СНГ и Кавказа – на улицу. Ты сказал, что, если встретишься с Исламом Махачевым на улице, то ему понадобится больница. Вопрос в следующем – ты родился в Германии, а в 15 лет уже переехал в Испанию. Что ты можешь знать об улице?»

Этот глупый вопрос вызвал недовольство чемпиона. В результате словесной перепалки журналисту пришлось покинуть пресс-конференцию.

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