Чемпион UFC жестко поставил на место российского журналиста
- 27.10.2024, 19:28
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Грузинский боец выгнал россиянина с пресс-конференции.
26 октября на Etihad Arena в Абу-Даби грузинский боец Илия Топурия одержал победу над американцем Максом Холлоуэем, нокаутировав его в третьем раунде и успешно защитив титул чемпиона UFC в полулегком весе.
После окончания поединка на пресс-конференции возник конфликт между Топурией и российским журналистом, который попытался его спровоцировать.
Представитель росСМИ задал провокационный вопрос: «Илия, перед поединком в одном из интервью ты посягнул на святое для стран СНГ и Кавказа – на улицу. Ты сказал, что, если встретишься с Исламом Махачевым на улице, то ему понадобится больница. Вопрос в следующем – ты родился в Германии, а в 15 лет уже переехал в Испанию. Что ты можешь знать об улице?»
Этот глупый вопрос вызвал недовольство чемпиона. В результате словесной перепалки журналисту пришлось покинуть пресс-конференцию.
Ilia Topuria went back and forth with a Russian reporter 😳— Championship Rounds (@ChampRDS) October 26, 2024
Ilia: “Who brought this guy here?”
Reporter: “I’ve come by myself.”
Ilia: “So you’re gonna have to stand up and leave the room by yourself.”
Reporter: “Why’s that?”#UFC #MMA #UFC308 pic.twitter.com/VVAu0YzCjt