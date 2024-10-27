ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов
- 27.10.2024, 20:00
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Российскую пехоту обратили в бегство.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую пехотную группу российских оккупантов, ликвидировав шестерых захватчиков. После этого примерно столько же интервентов бежали с поля боя.
Об этом на своей странице в социальной сети «Х» сообщил военный блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», опубликовав соответствующее видео и указав, что это произошло «на востоке».
Ролик снят украинским военным, который показывает тела врага на мониторе компьютера и комментирует события.
Сами кадры были сняты беспилотным летательным аппаратом уже после боя.
Підори штурмували наші позиції, шість здохло, інші втекли, схід. pic.twitter.com/srvuJ7dcuH— АЗОВ_UA_NATO_USA△🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇩🇪🇵🇱 (@herooftheday10) October 26, 2024