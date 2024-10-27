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ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов

  • 27.10.2024, 20:00
  • 1,346
ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов

Российскую пехоту обратили в бегство.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую пехотную группу российских оккупантов, ликвидировав шестерых захватчиков. После этого примерно столько же интервентов бежали с поля боя.

Об этом на своей странице в социальной сети «Х» сообщил военный блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», опубликовав соответствующее видео и указав, что это произошло «на востоке».

Ролик снят украинским военным, который показывает тела врага на мониторе компьютера и комментирует события.

Сами кадры были сняты беспилотным летательным аппаратом уже после боя.

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