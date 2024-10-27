Эксперты составили рейтинг лучших авто для вождения зимой 1 27.10.2024, 20:09

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Эти модели не подведут на заснеженной дороге.

При выборе авто, не стоит забывать о самом важном факторе зимней езды: шинах. Электромобили также предлагают отличные возможности контроля тяги, несмотря на меньший запас хода в мороз.

Для тех, кого не интересует массивный полноприводный грузовик, найти автомобиль или кроссовер, безопасный и маневренный на снегу – задача непростая. Эксперты составили рейтинг лучших внедорожников и седанов для вождения зимой.

Лучшие седаны

Subaru Legacy

• Базовая цена (с полным приводом): 26065 долларов.

• Дорожный просвет: 14,98 см

• Рейтинг надежности: 3/5 согласно Consumer Reports.

Это идеальный полноприводный седан за менее чем 30 000 долларов. Авто подходит для зимней езды благодаря отличной экономии топлива, приличному клиренсу для седана и стандартному полному приводу.

Mazda3 Sedan

• Базовая цена (с полным приводом): 30595 долларов.

• Дорожный просвет: 13 см.

• Рейтинг надежности: 3/5 согласно Consumer Reports.

Mazda3 предлагает то, что становится все более редким: стандартный полный привод на седане по хорошей цене. Начиная с комплектации Carbon Edition и выше, доступен полный привод, обеспечивающий водителям значительное улучшенное сцепление на снегу.

Kia K5

• Базовая цена (с полным приводом): 29195 долларов.

• Дорожный просвет: 13,4 см.

• Рейтинг надежности: 4/5 согласно Consumer Reports.

Седан K5 имеет дополнительный привод, стоимость которого начинается от 30 000 долларов. Согласно Consumer Reports, Kia K5 также имеет отличные оценки надежности. Оснащенный зимними шинами, K5 будет прекрасно справляться на снегу, если больший дорожный просвет не обязателен.

Tesla Model 3

• Базовая цена (с полным приводом): 44370 долларов.

• Радиус действия: 584 км.

• Дорожный просвет: 13,9 см.

• Рейтинг надежности: 3/5 согласно Consumer Reports.

Автомобили с двигателем ICE не конкурируют с электрическим полным приводом. Время реакции и возможности контроля тяги заметно более быстрые в электромобиле с полным приводом. Несмотря на малый дорожный просвет, гораздо более дорогая Tesla Model 3 прекрасно справится с ездой на зимних дорогах, говорят эксперты.

Лучшие кроссоверы и внедорожники

Subaru Forester

• Базовая цена: 31115 долларов.

• Дорожный просвет: 22 см.

• Рейтинг надежности: 4/5 согласно Consumer Reports.

Forester получает обновление для 2025 модельного года. Кроме дополнительного пространства и функций покупатели увидят более высокую цену. С другой стороны, Subaru известна тем, что в основном избегает дилерских наценок, что облегчает приобретение модели по справедливой цене. Почему не Crosstrek? С Forester вы просто получаете больше за свои деньги. Водители оценят значительный объем груза и больше места для пассажиров в Forester.

Subaru Ascent

• Базовая цена: 35740 долларов.

• Дорожный просвет: 8,7 дюйма.

• Рейтинг надежности: 3/5 согласно Consumer Reports.

Ascent идеально подходит для тех, кто нуждается в большем внедорожнике со стандартным полным приводом. Ascent 2024 имеет три ряда гибких сидений для 8 пассажиров, с чем другие модели в этом списке не могут сравниться. Дорожный просвет великолепен, а это значит, что у вас не возникнет проблем с проездом по снегу (конечно, соответствующими шинами).

Mazda CX-50

• Базовая цена: 31720 долларов.

• Дорожный просвет: до 21 см.

• Рейтинг надежности: 4/5 согласно Consumer Reports.

CX-50 имеет стандартный полный привод и дорожный просвет до 21 см, что делает его отличным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом. Производитель предлагает ряд хорошо оборудованных комплектаций, от базового 2.5 S Select всего за 30 300 долларов до премиального 2.5 Turbo Premium от 41 300 долларов.

Honda CR-V

• Базовая цена (с полным приводом): 31450 долларов.

• Дорожный просвет: 20,8 см.

• Рейтинг надежности: 4/5 согласно Consumer Reports.

CR-V является явным победителем среди внедорожников до 40 000 долларов. CR-V AWD идеально подходит для тех, кому подходит полный привод, включаемый только тогда, когда это необходимо. В остальное время CR-V переднеприводный.

Toyota Highlander Hybrid

• Базовая цена (с полным приводом): 43615 долларов.

• Дорожный просвет: 20,3 см..

• Рейтинг надежности: 4/5 согласно Consumer Reports.

Highlander Hybrid AWD имеет дорожный просвет более 20 см и полный повод в дополнение к превосходной надежности по разумной цене. Меньшие гибридные внедорожники, такие как Hyundai Tucson или Honda CR-V, хорошо подойдут для зимы, если они оснащены полным приводом, но опытные водители знают, что дорожный просвет имеет значение во время снежной бури.

Tesla Model Y

• Базовая цена (с полным приводом): 49 370 долларов

• Дальность: 495 км (ждите на 20% меньшую зимой).

• Дорожный просвет: 16,7 см.

В холодную погоду электромобили теряют запас хода. Это вопрос химии батареи. Кроме того, скорость зарядки может быть ниже в сильный мороз без возможности предварительного кондиционирования аккумулятора. Компания Tesla, являясь разработчиком электромобилей, учла эти вызовы при создании своего бренда. Tesla имеет встроенную подготовку батареи при планировании маршрута. Это означает, что когда вы направляетесь к зарядной станции, автомобиль автоматически нагреет батарею до идеальной температуры для более быстрой зарядки. В электромобиле все компьютеризировано. Функции контроля крутящего момента и тяги настроены для поддержки управления гораздо быстрее, чем это возможно в традиционном транспортном средстве.

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