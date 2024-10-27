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Секрет «крымского консенсуса»

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  • Анатолий Несмиян
  • 27.10.2024, 20:17
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Секрет «крымского консенсуса»

Фраза «Всё идет по плану» приобрела явно двусмысленный характер.

Лучше так, чем от водки - это единственное, чем власть может утешить родных погибших. В реальности перед нами прямое следствие известных событий. Фактически все эти люди продолжали бы жить, если бы России позарез не потребовалось начать беспощадную борьбу за возвращение НАТО к границам 1997 года.

Секрет «крымского консенсуса» 2014 года заключался в том, что это происходило где-то «там», но главное - издержки в виде бомб и снарядов по родным домам в 2014 году попросту отсутствовали. Это, в общем-то, обычная история для любых военных упражнений любой власти - если они не затрагивают непосредственно «свое» население, то они воспринимаются достаточно отстраненно. В любой стране. Однако сейчас ситуация коренным образом изменилась - бомбы и снаряды падают и летят по российской территории, сотни тысяч человек вдруг превращаются в беженцев.

Видимо, поэтому окончательно исчезла фраза «Всё идет по плану», так как она приобрела явно двусмысленный характер.

Однако проблема носит очевидный характер. Россия всё сильнее входит в состояние 1917 года, когда лозунг «Война до победного конца» находил все меньший отклик среди населения. И когда возникла сила, выдвинувшая прямо противоположный по смыслу лозунг, она немедленно привлекла к себе массовых сторонников. Несмотря на всю неопределенность всех опросов, динамика их такова, что военные действия поддерживает всё меньший и меньший процент населения. Причем даже слово «поддерживает» здесь избыточно, так как в силу политической условности в них записывают всех, кто не высказывает явного несогласия с их продолжением.

Понятно, что такое положение дел может продолжаться какое-то время, но накопление протеста идет, и идет неуклонно. Вопрос вполне очевиден - что власть будет предпринимать в связи с этим? Закрутит заново гайки или перейдет к мирной передышке, даже временной? И то, и другое решение, мягко говоря, небесспорны и имеют свои собственные подводные камни. Но что-то делать придется всё равно.

Анатолий Несмиян, Telegram

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