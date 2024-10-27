«Исполнил красиво, но на четыре протокола» 27.10.2024, 20:27

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В Могилеве водитель BMW совершил эпичный обгон и поплатился.

В телеграм-канале могилевской милиции опубликовали видео, как водитель BMW лихачит в потоке автомобилей. Киношные «трюки» привлекли внимание ГАИ, в итоге 24-летнего водителя нашли и наказали.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях — некоторые пользователи высказывались за «пожизненное лишение прав и конфискацию автомобиля», утверждая, что «это очень страшно». Тем не менее, большинство отметили, что маневр был выполнен эффектно, и даже с использованием поворотников.

Комментаторы также обсудили причины, по которым на водителя было составлено четыре протокола — предположительно, это связано с превышением скорости, двойным обгоном и нарушением разметки.

Согласно официальным данным, у молодого человека отобрали права на срок 1 год и 11 месяцев, а также назначили штраф в размере 19 базовых единиц, что составляет 760 рублей.

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