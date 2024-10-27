Международные наблюдатели заявили о запугивании избирателей в Грузии 27.10.2024, 20:35

Парламентские выборы прошли в напряженной обстановке.

Парламентские выборы в Грузии 26 октября прошли в напряженной обстановке, зафиксированы факты нарушений. Об этом глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар заявил на пресс-конференции в Тбилиси 27 октября, сообщает «Эхо Кавказа».

По его словам, были нарушения тайны голосования, ОБСЕ также зафиксировала давление на госслужащих в день выборов.

«Это вызывает сомнения в том, насколько некоторые избиратели смогли проголосовать без запугивания и страха перед репрессиями. Поступали сообщения о том, что запугивание и давление оказали негативное влияние на избирателей, что отрицательно сказалось на процессе. Это общая картина», – сказал Ализар.

В релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ, отмечается, что у избирателей был выбор из 18 кандидатов, которые «в целом могли свободно проводить агитацию», но выборы «были омрачены укоренившейся поляризацией и обеспокоенностью» по поводу нового законодательства и его влияния на основные свободы и гражданское общество, а также «крайне разобщающей предвыборной риторикой».

Ализар также обратил внимание на высокую явку избирателей.

«Активное участие избирателей, активное присутствие наблюдателей от граждан и партий, богатое разнообразие голосов – свидетельствует о том, что система все еще растет и развивается, а демократическая жизнеспособность находится в стадии становления», – добавил он.

День голосования, как сказал представитель ОБСЕ, «в целом был организован хорошо, но он также сопровождался напряженной обстановкой и многочисленными случаями запугивания».

Выборы в Грузии прошли в напряженной обстановке и в условиях ограничений, это подорвало инклюзивность, прозрачность и справедливость, поставив под существенную угрозу демократическую целостность избирательного процесса, заявил глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO Златко Вуйвович, его цитирует сайт организации.

По оценке ENEMO, избирательная администрация, включая ЦИК и окружные избирательные комиссии, «работала профессионально и эффективно, но с заметными недостатками в плане прозрачности». Организация зафиксировала многочисленные сообщения о злоупотреблении государственными ресурсами для привлечения избирателей и их запугивания.

«В частности, сообщалось о конфискации удостоверений личности граждан, об использовании социальных служб для давления на социально уязвимые группы», – сказано в отчете. Также ENEMO получила многочисленных сообщения об использовании образовательной сферы: работников образования принуждали к посещению мероприятий правящей партии и голосованию за нее.

Кроме того, ENEMO выразила обеспокоенность по поводу независимости и беспристрастности ЦИК, добавляет «Эхо Кавказа».

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