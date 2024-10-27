The Times: Спецназ КНДР на самом деле не спецназ, а проявление поражения Путина 5 27.10.2024, 20:59

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Теперь даже Пхеньян может иметь дело с Москвой на равных.

Россия может использовать северокорейских военных не для непосредственного участия в боевых действиях, а скорее для тыловых операций. На передовую отправят собственно российских солдат, предполагает профессор Марк Галеотти в материал для The Times.

Он отмечает, что прибытие северокорейских боевых отрядов так называемого элитного XI корпуса, известного как «штурмовой корпус», на российский Дальний Восток является значительным углублением расположения Пхеньяна к Москве, но не обязательно означает, что они предназначены для боя.

При этом автор указывает, что хотя северокорейские военные и носят наименования специальных сил, они вряд ли похожи на морскую пехоту, не говоря уже о главном подразделении Сил специальных операций армии Великобритании.

«Они более «особенные», чем большинство из 950 000 обычных военнослужащих Корейской народной армии и считаются физически выносливыми, дисциплинированными и хорошо вышколенными. Однако у них нет реального боевого опыта, а война подчеркнула, насколько это важно», - говорится в материале.

Их участие в боевых действиях тоже может быть проблемно. Несмотря на то, что часть жителей Северной Кореи немного говорят по-русски, риски неправильной трактовки и вероятности «дружественного огня» немалые. К тому же 12 тысяч военных, это количество, которое Россия теряет на поле боя каждые десять дней ранеными и убитыми, поэтому вряд ли это повлияет на «арифметику войны».

Автор отмечает, что на самом деле Ким Чен Ын помогает Путину не из доброты, ведь «всеобъемлющее стратегическое партнерство», ратифицированное российским парламентом в четверг, обязывает Москву оказывать прямую военную поддержку Северной Корее в случае нападения.

«России приходится платить за часто некачественные снаряды Северной Кореи и, возможно, таких же некачественных солдат не только продовольствием и сырьем, но и технологиями. Даже если исключить заявления о том, что Москва напрямую помогает программе ядерного оружия Кима, Россия предоставляет свой опыт в ракетной промышленности, авиационных технологиях и кибербезопасности», - говорится в материале.

Галеотти добавляет, что разговоры о «смертоносном» альянсе между Китаем, Россией и Северной Кореей являются преувеличением и умаляют серьезные разногласия между этими нациями.

«Путин, безусловно, во многом стал бенефициаром, поскольку многие страны готовы закрывать глаза на нарушение санкций, нанимать российских наемников или покупать дешевую нефть. Но это не делает их вассалами России или даже настоящими ее союзниками. Это не более чем трансакционный процесс, и Путин не контролирует его», – указывает он.

Поддержку своих союзников Кремлю приходится покупать. И если для того чтобы задобрить Тегеран, Москве пришлось разорвав отношения с Израилем, то Пекин смог заставить Россию заключить энергетические соглашения на невыгодных для нее условиях. И даже Пхеньян, бывший когда-то государством-парией, теперь может иметь дело с Москвой на равных.

В этих союзах каждый прежде всего опирается на собственные интересы. И даже если Пекин не хочет, чтобы Путин потерпел поражение в Украине, он также не готов рисковать вторичными санкциями из-за него. Москва, однако, отчаянно надеется, что Китай никогда не втянет ее в войну против Тайваня.

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