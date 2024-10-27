В ВСУ показали, как уничтожают россиян в Харьковской области
- 27.10.2024, 21:34
- 1,206
Видеофакт.
В Вооруженных силах Украины продемонстрировали, как уничтожили два танка, два миномета и российскую пехоту, укрывшуюся в различных укрытиях на территории Харьковской области.
Запись была размещена на канале Третьей отдельной штурмовой бригады.
«Достали оккупантов из подвалов, сараев и земляных нор! Прятаться от наших пилотов — бессмысленно. Бойцы подрывают россиян изнутри тайников и на ходу быстрой техники», — сообщили военные.