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В ВСУ показали, как уничтожают россиян в Харьковской области

  • 27.10.2024, 21:34
  • 1,206
В ВСУ показали, как уничтожают россиян в Харьковской области

Видеофакт.

В Вооруженных силах Украины продемонстрировали, как уничтожили два танка, два миномета и российскую пехоту, укрывшуюся в различных укрытиях на территории Харьковской области.

Запись была размещена на канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

«Достали оккупантов из подвалов, сараев и земляных нор! Прятаться от наших пилотов — бессмысленно. Бойцы подрывают россиян изнутри тайников и на ходу быстрой техники», — сообщили военные.

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