Ученые фиксируют странные сигналы из центра Млечного Пути 27.10.2024, 21:45

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Астрономы считают, что они могут являться попытками передачи определенной информации.

Ученые, ищущие признаки инопланетного разума, решили обратить внимание на центр Млечного Пути. Именно оттуда приходят повторяющиеся сигналы и, возможно, представители внеземной цивилизации хотят привлечь к себе внимание. Об этом сообщает портал Live Science.

Ученые из Коннеллского университета в США планируют искать возможные признаки внеземной разумной жизни, внимательно изучая радиосигналы из центра нашей галактики. Особое внимание они уделяют узкочастотным сигналам, излучающим пульсары, поскольку такие сигналы хорошо выделяются на фоне общего радиошума. Этот метод может стать эффективным способом коммуникации на больших расстояниях в космосе, подобно использованию радаров людьми.

Исследователи разработали специализированное программное обеспечение для анализа радиосигналов. Для проверки его эффективности они протестировали его на известных пульсарах, чтобы подтвердить их обнаружение. Эти сигналы имеют очень узкие диапазоны частот, составляющие примерно одну десятую ширины частот FM-радиостанций.

Ученые полагают, что прослушивание радиосигналов поможет обнаружить их возможное искусственное происхождение. Таким образом, теоретически можно обнаружить внеземную разумную цивилизацию в нашей галактике, возможно даже не ограничиваясь одной.

Центр Млечного Пути характеризуется огромной концентрацией звезд, вокруг некоторых из которых могут оборачиваться потенциально населенные планеты. Ученые считают, что если инопланетяне хотят связаться с другими разумными видами, они могут посылать специальные сигналы по всей галактике.

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