ГУР узнало, как Кремль доставляет наемников из КНДР на фронт
- 27.10.2024, 22:17
Перехватили разговор российских полицейских.
Российские захватчики везут на фронт наемников из КНДР в грузовиках с гражданскими номерами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram со ссылкой на аудиоперехват.
По его данным, российские полицейские в воскресенье, 27 октября, остановили грузовик КамАЗ на трассе «Курск-Воронеж», на котором были гражданские номера, и в нем находились военные из Северной Кореи.
В разведке отметили, что водитель, который вез северокорейских военных, не имел боевого распоряжения:
«В добытом ГУР МО очередном радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик, и почему у шофера нет надлежащих бумаг».