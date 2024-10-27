ГУР узнало, как Кремль доставляет наемников из КНДР на фронт 27.10.2024, 22:17

Перехватили разговор российских полицейских.

Российские захватчики везут на фронт наемников из КНДР в грузовиках с гражданскими номерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram со ссылкой на аудиоперехват.

По его данным, российские полицейские в воскресенье, 27 октября, остановили грузовик КамАЗ на трассе «Курск-Воронеж», на котором были гражданские номера, и в нем находились военные из Северной Кореи.

В разведке отметили, что водитель, который вез северокорейских военных, не имел боевого распоряжения:

«В добытом ГУР МО очередном радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик, и почему у шофера нет надлежащих бумаг».

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