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В ВСУ назвали потери россиян за неделю

  • 27.10.2024, 23:31
В ВСУ назвали потери россиян за неделю

Размеры впечатляют.

За неделю с 20 по 27 октября потери РФ на фронте составили около 10 520 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 1732 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Он подчеркнул, что существенные потери понесли именно вооружение и войска техники российских войск. В частности, за неделю было уничтожено:

▪ 66 танков;

▪ 244 боевых бронированных машин;

▪ 256 артиллерийских систем;

▪ 8 РСЗО;

▪ 6 установок ПВО;

▪ 573 единицы автотехники;

▪ 66 единиц спецтехники.

Кроме этого, защитники Украины уничтожили 1 вражескую ракету и 522 БпЛА оперативно тактического уровня.

«Держим темп! Вместе к победе», - резюмировал Павлюк.

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