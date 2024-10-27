В ВСУ назвали потери россиян за неделю
- 27.10.2024, 23:31
Размеры впечатляют.
За неделю с 20 по 27 октября потери РФ на фронте составили около 10 520 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 1732 единицы вооружения и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Он подчеркнул, что существенные потери понесли именно вооружение и войска техники российских войск. В частности, за неделю было уничтожено:
▪ 66 танков;
▪ 244 боевых бронированных машин;
▪ 256 артиллерийских систем;
▪ 8 РСЗО;
▪ 6 установок ПВО;
▪ 573 единицы автотехники;
▪ 66 единиц спецтехники.
Кроме этого, защитники Украины уничтожили 1 вражескую ракету и 522 БпЛА оперативно тактического уровня.
«Держим темп! Вместе к победе», - резюмировал Павлюк.