В ВСУ назвали потери россиян за неделю 27.10.2024, 23:31

Размеры впечатляют.

За неделю с 20 по 27 октября потери РФ на фронте составили около 10 520 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 1732 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Он подчеркнул, что существенные потери понесли именно вооружение и войска техники российских войск. В частности, за неделю было уничтожено:

▪ 66 танков;

▪ 244 боевых бронированных машин;

▪ 256 артиллерийских систем;

▪ 8 РСЗО;

▪ 6 установок ПВО;

▪ 573 единицы автотехники;

▪ 66 единиц спецтехники.

Кроме этого, защитники Украины уничтожили 1 вражескую ракету и 522 БпЛА оперативно тактического уровня.

«Держим темп! Вместе к победе», - резюмировал Павлюк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com