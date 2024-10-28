Букмекеры назвали главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»-2024
- 28.10.2024, 1:23
Велика вероятность, что приз получит звезда «Реала».
Букмекеры оценили шансы главных претендентов на награду «Золотой мяч»-2024 лучшему футболисту мира, пишет «Зеркало Недели».
Прогноз букмекеров на «Золотой мяч»-2024
Главным фаворитом в борьбе за престижный приз считается бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Коэффициент на его победу составляет 1,14.
В первую тройку фаворитов также вошли испанские чемпионы минувшего Евро-2024 Родри из «Манчестер Сити» (5,00) и вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (12,00).