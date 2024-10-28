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Букмекеры назвали главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»-2024

  • 28.10.2024, 1:23
Букмекеры назвали главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»-2024

Велика вероятность, что приз получит звезда «Реала».

Букмекеры оценили шансы главных претендентов на награду «Золотой мяч»-2024 лучшему футболисту мира, пишет «Зеркало Недели».

Прогноз букмекеров на «Золотой мяч»-2024

Главным фаворитом в борьбе за престижный приз считается бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Коэффициент на его победу составляет 1,14.

В первую тройку фаворитов также вошли испанские чемпионы минувшего Евро-2024 Родри из «Манчестер Сити» (5,00) и вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (12,00).

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