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Экс-премьер Грузии: Выборы не отражают волю народа

  • 28.10.2024, 3:47
Экс-премьер Грузии: Выборы не отражают волю народа

Лидер оппозиционной партии призвал к «разумным формам протеста».

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что опубликованные Центризбиркомом результаты выборов не отражают волеизъявления граждан. Лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию» призвал к «разумным формам протеста», передает его слова на брифинге «Эхо Кавказа».

«Факт, о котором можно однозначно сказать, – (олигарх, лидер пророссийской Грузинской мечты. – Ред.) Иванишвили подавил волю граждан Грузии. И те выборы, те результаты, которые были опубликованы, не отражают волеизъявление грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не случилось за один день», – заявил Гахария.

Он отметил, что оппозиция давно говорила о таких нарушениях – обсуждала это с фактами и доказательствами, которые передали партнерам, в частности международным наблюдателям и локальным международным миссиям.

По словам Гахарии, запугивание избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и запугивание государственных служащих и социально незащищенных лиц носили системный характер.

Политик отметил, что «не время для безнадежности, сейчас время для 24-часовой работы».

Лидер оппозиционной партии заявил, что необходимо обратиться к «разумным формам протеста», которые, прежде всего, будут направлены на защиту выбора грузинских граждан, европейского будущего и института выборов.

В общей сложности, уже четыре партии Грузии не признали результатов выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

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