Экс-премьер Грузии: Выборы не отражают волю народа
- 28.10.2024, 3:47
Лидер оппозиционной партии призвал к «разумным формам протеста».
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что опубликованные Центризбиркомом результаты выборов не отражают волеизъявления граждан. Лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию» призвал к «разумным формам протеста», передает его слова на брифинге «Эхо Кавказа».
«Факт, о котором можно однозначно сказать, – (олигарх, лидер пророссийской Грузинской мечты. – Ред.) Иванишвили подавил волю граждан Грузии. И те выборы, те результаты, которые были опубликованы, не отражают волеизъявление грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не случилось за один день», – заявил Гахария.
Он отметил, что оппозиция давно говорила о таких нарушениях – обсуждала это с фактами и доказательствами, которые передали партнерам, в частности международным наблюдателям и локальным международным миссиям.
По словам Гахарии, запугивание избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и запугивание государственных служащих и социально незащищенных лиц носили системный характер.
Политик отметил, что «не время для безнадежности, сейчас время для 24-часовой работы».
Лидер оппозиционной партии заявил, что необходимо обратиться к «разумным формам протеста», которые, прежде всего, будут направлены на защиту выбора грузинских граждан, европейского будущего и института выборов.
В общей сложности, уже четыре партии Грузии не признали результатов выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.