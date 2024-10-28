Названы пять простых привычек, которые помогут похудеть 28.10.2024, 5:15

Некоторые утренние привычки задают отличный настрой.

То, как мы начинаем день, влияет на то, насколько удачными и плодотворными будут оставшиеся часы. Некоторые утренние привычки задают отличный настрой и помогают целый день придерживаться плана, оставаться в хорошем настроении и сбалансированно питаться. ELLE рассказывает, какие привычки способствуют похудению.

1. Ужин с высоким содержанием белка

Понятно, что ужин — это не утренняя рутина. Однако последний за день прием пищи оказывает значительное влияние на следующее утро. Если накануне вы сделали выбор в пользу белкового ужина, то утром у вас не будет сильного чувства голода, а значит, вы сможете сделать выбор в пользу полезного завтрака и адекватной порции. Углеводный ужин, напротив, способствует тому, что вы просыпаетесь голодной и ищете утешения в простых углеводах, которые ведут к скачкам инсулина и очередному калорийному приему пищи. К тому же белок отлично поддерживает метаболизм в ночное время, а это означает, что во время сна сжигается немного жира.

2. Свет

На наш организм сильно влияет солнечный свет: он не только будит по утрам, но и помогает похудеть. Дневной свет активизирует обмен веществ даже в пасмурную погоду. Если вы ускоряете свой метаболизм сразу после сна, вы автоматически сжигаете больше калорий. Кстати, даже 20-30 минут светового дня в день должно быть достаточно, чтобы повлиять на процесс похудения.

3. Застелите кровать

Какое отношение похудение имеет к заправленной постели? Это психологический трюк, но он также может способствовать избавлению от лишнего веса. Те, кто по утрам заправляет постель, демонстрируют силу воли. А сила воли при похудении всегда кстати. Такой трюк для нашего подсознания ассоциируется с тем, что вы держите под контролем свою жизнь, а значит — и свое питание.

4. Завтрак

Не стоит отказываться от него, если хотите похудеть. Сбалансированный завтрак помогает избежать переедания и сладких перекусов. Если с утра ваше тело получает все важные питательные вещества, вы, скорее всего, будете есть меньше калорий в течение дня. Кстати, идеальный завтрак — это смесь сложных углеводов и белков, например, яичница на зерновом хлебе или овсяные хлопья с натуральным йогуртом и фруктами. Но если вы ничего не можете есть по утрам или практикуете интервальное голодание, конечно, не нужно заставлять себя есть.

5. Регулярно взвешивайтесь

Конечно, цифры на весах не всегда отражают реальное положение вещей и в вопросах фигуры стоит ориентироваться на объемы и внутреннее ощущение. Тем не менее взвешивание по утрам в одно и то же время (желательно натощак) — отличная привычка для тех, кто хочет лучше узнать свое тело и следить за весом. Весы помогают ориентироваться и понимать, от какой еды вы отекаете или набираете вес. К тому же прибавку в весе вы можете на следующий день компенсировать более легкими блюдами или интенсивной тренировкой.

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