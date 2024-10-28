В Крыму прогремела серия взрывов 28.10.2024, 7:59

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Под ударом могли оказаться российские аэродромы.

В ночь на понедельник, 28 октября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Об угрозе баллистики сообщил так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев. Впоследствии он «отменил» тревогу.

Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», местные жители сообщают об около 20 взрывах, которые были слышны в Джанкое и районе.

В Симферопольском и Красногвардейском районах, в поселке Гвардейское и вблизи аэропорта Симферополя, прозвучали до 8 взрывов источником которых, вероятно, могла стать российская ПВО.

Как отмечает Крымский ветер, в Джанкое, Симферополе и Гвардейском расположены аэродромы оккупантов.

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