В Крыму прогремела серия взрывов
- 28.10.2024, 7:59
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Под ударом могли оказаться российские аэродромы.
В ночь на понедельник, 28 октября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Об угрозе баллистики сообщил так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев. Впоследствии он «отменил» тревогу.
Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», местные жители сообщают об около 20 взрывах, которые были слышны в Джанкое и районе.
В Симферопольском и Красногвардейском районах, в поселке Гвардейское и вблизи аэропорта Симферополя, прозвучали до 8 взрывов источником которых, вероятно, могла стать российская ПВО.
Как отмечает Крымский ветер, в Джанкое, Симферополе и Гвардейском расположены аэродромы оккупантов.