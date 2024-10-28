«Лукашенко получил глубокую травму»3
- 28.10.2024, 8:12
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Диктатор искренне боится.
Досрочные «выборы» в Беларуси — результат страха Лукашенко. Об этом в интервью PAP заявил белорусский независимый политолог Валер Карбалевич.
«Лукашенко искренне боится протестов, потому что травма (от массовых выступлений) 2020 года очень тяжелая, глубокая и сохраняется — несмотря на то, что прошло уже более четырех лет", — отметил Карбалевич.
Лукашенко не перестал бояться оппозиции.
«На мой взгляд, единственные, кто серьезно относится к этой кампании, — это сам Лукашенко и власть. Неслучайно эти выборы проводятся на полгода раньше срока, кстати, в нарушение Конституции», — отмечает политолог.
«Лукашенко постоянно говорит об оппозиции, спрашивают и не спрашивают, при каждом удобном случае, даже если он говорит на совершенно другую тему. Видно, что это его до сих пор беспокоит. Он постоянно говорит, что они готовят провокации, восстание, диверсионные группы», — перечислил Карбалевич.
По его словам, все белорусские журналисты знают, что тема оппозиции — это «триггер», который выводит Лукашенко из равновесия.
«Причина в том, что оппозиция претендует на власть, а он считает, что есть только один человек, которому может принадлежать власть в Беларуси», — оценил собеседник PAP.