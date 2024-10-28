закрыть
28 октября 2024, понедельник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко получил глубокую травму»

3
  • 28.10.2024, 8:12
  • 17,906
«Лукашенко получил глубокую травму»

Диктатор искренне боится.

Досрочные «выборы» в Беларуси — результат страха Лукашенко. Об этом в интервью PAP заявил белорусский независимый политолог Валер Карбалевич.

«Лукашенко искренне боится протестов, потому что травма (от массовых выступлений) 2020 года очень тяжелая, глубокая и сохраняется — несмотря на то, что прошло уже более четырех лет", — отметил Карбалевич.

Лукашенко не перестал бояться оппозиции.

«На мой взгляд, единственные, кто серьезно относится к этой кампании, — это сам Лукашенко и власть. Неслучайно эти выборы проводятся на полгода раньше срока, кстати, в нарушение Конституции», — отмечает политолог.

«Лукашенко постоянно говорит об оппозиции, спрашивают и не спрашивают, при каждом удобном случае, даже если он говорит на совершенно другую тему. Видно, что это его до сих пор беспокоит. Он постоянно говорит, что они готовят провокации, восстание, диверсионные группы», — перечислил Карбалевич.

По его словам, все белорусские журналисты знают, что тема оппозиции — это «триггер», который выводит Лукашенко из равновесия.

«Причина в том, что оппозиция претендует на власть, а он считает, что есть только один человек, которому может принадлежать власть в Беларуси», — оценил собеседник PAP.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук