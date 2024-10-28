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Это не предел: какими будут курсы в белорусских обменниках

  • 28.10.2024, 8:16
  • 8,578
Это не предел: какими будут курсы в белорусских обменниках

Прогноз от аналитиков.

Прошлая неделя оказалась богатой на очередные рекорды финансового рынка. Речь идет о новом историческом максимуме цены золота и максимальная ключевая ставка Центрального Банка России. Каких курсов валют ждать в конце октября? Об этом пишет myfin.by.

Максимум цены на золото

В среду, 23 октября, цена унции золота поднималась до 2772,55 USD/Oz на фьючерсный контракт. Физический металл в это же время котировался по 2758,525 USD/Oz. К закрытию дня унция откатила от максимума до 2728 USD/Oz, но с четверга и до конца недели рост стоимости золота возобновился, и прошлая неделя закрылась мощным движением вверх до отметки в 2760,70 USD/Oz.

Что важно, сокращается спред между физическими фьючерсным металлом, что, как мы указывали ранее, свидетельствует в пользу роста спроса на золото. На фоне растущей геополитической напряженности будет неудивительно, если металл протестирует в ближайшее время уровень в 2800 USD/Oz с выходом на важнейший ценовой уровень в 3000 USD/Oz.

Рекордно высокая ставка в России

Вторым рекордом прошлой недели стало повышение ключевой ставка Банком России сразу на 2,00 п.п. до 21,00%. То, что российский регулятор поднимет ставку – было очевидно, но все-таки большинство склонялось к тому, что этот шаг составит 1,00 п.п. Тем не менее, Совет директоров принял решение о повышении, и теперь действующая ставка Центробанка России составляет 21,00%. Основной причиной этого решения госпожа Набиуллина называет растущую инфляцию (9,8 % в сентябре г/г против 7,5% в августе 2024 года) и инфляционные ожидания, которые еще выше текущей инфляции. Мало того, в итоговой пресс-конференции Эльвира Набиуллина прямо заявила, что Совет директоров ЦБ не исключает повышение ставки еще в этом году до 23,0%.

К закрытию недели российский рубль, который почти всю прошлую неделю торговался в относительно узком диапазоне, начал снижаться к доллару США и закончил торги пятницы на отметке USD/RUB 97,2455. На белорусском валютном рынке курсовые изменения за прошлую неделю были незначительными, и доллар США ушел на выходные с котировкой USD/BYN 3,2965. В целом за неделю обменный курс доллара вырос на минимальные +0,05%. С начала года рост курса доллара составляет +3,75%. Торговый объем за прошлую неделю был минимальным в этом месяце и составил 53,730 млн долларов США.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю также вырос, что привело к общему снижению котировки валютной корзины Нацбанка. Пара RUB/BYN закрыла неделю с котировкой 3,4246 за 100 российских рублей. В целом за неделю курс российского рубля прибавил на белорусских торгах +0,37% и сократил отставание по году до -2,13%.

Причиной успешной торговли российским рублем, вероятнее всего, является растущий спрос на валюту соседней экономики в силу увеличивающегося объема экспортно-импортных операций.

Прогноз на неделю

Начинающаяся неделя станет финальной для российского налогового периода, пик которого придется понедельник, 28 октября. Возможно, после этого курс доллара на российском, а в корреляции с ним и на белорусском рынках, плавно будет расти. Баланс спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке не в пользу рубля, сценарий по ключевой ставке в пользу повышения реализовался. В целом высокая ставка служит поддержкой рублю, но это носит более накопительный эффект. На текущий момент спрос и предложение более актуально, но, повторимся, баланс не в пользу рубля.

На внебиржевом рынке Форекс безусловный интерес привлекут данные рынка рабочей силы США в пятницу 2 ноября. Прогноз в сторону укрепления рынка и в случае его реализации пара EUR/USD рискует сильно снизиться до EUR/USD 1,065.

На белорусском валютном рынке с учетом сказанного, можно ожидать небольшого отката курса доллара в начале недели с последующим ростом до USD/BYN 3,3200. Российский рубль остается около текущих котировок.

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