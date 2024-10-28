ISW: Кремлю придется изменить способ ведения войны 1 28.10.2024, 8:33

4,682

Из-за экономики.

Россия страдает от экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов. Это может заставить правителя РФ Владимира Путина изменить способ ведения войны или найти способ обеспечения ресурсами, чтобы сохранить стабильность своего режима.

«Расходы на поддержание войны будут расти, поскольку Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может не считаться с этими расходами бесконечно долго. Российская экономика достигнет точки выгорания. Эта точка выгорания нанесет огромный ущерб российскому обществу, что может заставить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима», - отмечает Институт изучения войны.

Как добавляется, экономика агрессора и его военные усилия испытывают все большую нагрузку. Это будет создавать для Кремля все более острые вызовы в вопросе возможности поддерживать войну в долгосрочной перспективе.

Аналитики вспомнили публикацию The Washington Post, в которой указывалось, что российская экономика «находится под угрозой перегрева». Издание объясняло, что чрезмерно высокие военные расходы стимулировали экономический рост страны-агрессора так, что российские компании были вынуждены искусственно повышать зарплаты, чтобы удержать людей на работе. В частности, они должны были быть конкурентоспособными на фоне высоких заработков российских военных.

Кроме того, СМИ напомнило слова руководительницы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, которая в июле 2024 года отмечала, что рабочая сила и производственные мощности России «почти исчерпаны». Частные компании все чаще вынуждены предлагать зарплаты, которые в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли. В свою очередь выплаты в армию также стремительно растут, что обеспечивать поток живой силы на фронт.

«Это подчеркивает тот факт, что Россия не имеет бесконечного резерва рабочей силы и должна финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение потерь на фронте за счет различных путей развертывания вооруженных сил. Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима, и поэтому прибегнул к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую и большую нагрузку на российскую экономику военного времени», - говорится в отчете.

Как добавляется, привлечение войск КНДР подтверждают, что вся путинская система генерирования силы является очень хрупкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com