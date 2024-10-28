Доуправлялись 3 28.10.2024, 8:35

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БМЗ превратился в нагрузку для бюджета.

На пропагандистской акции «Марафон единства» 26 октября в Жлобине глава Администрации правителя Дмитрий Крутой высказался о роли Белоруского металлургического завода, пишет «Салiдарнасць».

Чиновник напомнил о требовании Лукашенко насчет оказания господдержки: чтобы каждый бюджетный рубль расходовался рачительно и бережно.

– Потому что ответственность огромная и обязательства перед людьми очень большие. Но БМЗ… все сделал здорово, очень достойно. И сегодня уже налоги (предприятия – С.), поступая в бюджет, позволяют нам платить пенсии, строить прекрасные социальные объекты, покупать лекарства и нести другие важные расходы, – сказал Крутой.

Из слов чиновника другим, видимо, следует сделать вывод: власти в свое время так помогли БМЗ, что теперь завод процветает, оказывая большую помощь бюджету. Однако в реальности дело обстоит иначе.

Власти действительно много лет пристально контролировали деятельность крупного завода, чуть ли не руководя им в ручном режиме. И доуправлялись до того, что БМЗ превратился в нагрузку для бюджета.

Один из примеров провальных решений: в 2010-х предприятие пыталось завоевать западные рынки, торгуя себе в убыток. В результате в 2017-м ЕС ввел против БМЗ санкции из-за демпинга.

БМЗ продолжал работу при огромных долгах, которые был не в состоянии выплатить, – ему помогало государство. А в 2022-м из-за соучастия режима в военной агрессии против Украины завод попал под новые санкции ЕС.

Финансовые показатели работы предприятия уже довольно давно скрывают. В этом году БЕЛТА со ссылкой на гендиректора БМЗ Дмитрия Корчика писала, что «имеется чистая прибыль, положительная рентабельность», но без указания конкретных цифр.

Все это намекает на то, что некогда успешное предприятие после стараний властей продолжает работать за счет дотаций.

Одна из последних честных новостей о БМЗ появилась полтора года назад: тогда правительство заявило о компенсации Белагропромбанку в 2023-2024 годах потери от экспортного кредита БМЗ.

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