закрыть
28 октября 2024, понедельник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Социал-демократы победили во втором туре выборов в литовский Сейм

2
  • 28.10.2024, 8:36
  • 2,108
Социал-демократы победили во втором туре выборов в литовский Сейм

В первом туре партия также заняла первое место.

Социал-демократическая партия Литвы победила по итогам второго тура парламентских выборов, который прошел в воскресенье, и теперь намерена сформировать правящую коалицию, пишет BBC.

В первом туре две недели назад партия также заняла первое место.

По данным Главной избирательной комиссии Литвы, социал-демократы по результатам двух туров могут рассчитывать на 52 места в парламенте из 141.

Партия, которая в последние годы была в оппозиции, рассматривает возможность создания трехпартийной коалиции с Демократическим союзом «Во имя Литвы» и Союзом крестьян и зеленых.

Правящая в настоящее время партия консерваторов «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» получает 28 мандатов. Ее лидер Габриэлюс Ландсбергис уже поздравил социал-демократов с победой.

«Действительно сильное выступление. Я желаю ответственного правительства, ответственного подхода, я не сомневаюсь, что недостатка в этом нет», — цитирует его Delfi.

Лидер Социал-демократической партии, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, которую в штабе встречали цветами и аплодисментами, поблагодарила граждан Литвы за поддержку.

«Результаты выборов показали, что народ Литвы хочет перемен, ему нужно совершенно другое правительство», — сказала она.

Блинкявичюте, как ожидается, оставит пост члена Европарламента и возглавит правительство Литвы, однако сама она на вопросы журналистов по этому поводу пока отвечает уклончиво.

«Мы обсудим это в партии. Мы взвесим все за и против. Посмотрим, какое будет большинство, из чего оно состоит — и тогда будут решения», — сказала она, добавив, что решения будут приняты на этой неделе.

На вероятную смену правительства в Литве указывали предвыборные соцопросы. Нынешняя смена власти станет первой в балтийском регионе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вилия Блинкевичюте неоднократно заявляла, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук