Тогда все станет куда веселее 3 Роман Шрайк

28.10.2024, 8:46

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Что происходит с экономикой России и когда ждать ее краха.

В России в очередной раз повысили учетную ставку. Теперь уже до рекордного уровня – 21%.

Короткая версия – Путин раскупорил кубышку и вливает сумасшедшее бабло в войну. Бабла много, больше, чем может переварить экономика (это называется перегревом), поэтому растут цены.

Центробанк РФ не может не реагировать на инфляцию и повышает ставку. В обычной ситуации это бы сработало. Но в РФ ситуация необычная – источник проблемы в военной части экономики, а лечат обычную.

Поэтому проблемы усугубляются.

Бабло продолжает литься в войну, поток только усиливается, а ставка, какой бы она ни была, на этот поток никак не влияет.

Зато бизнесу из обычной части экономики тяжко – брать кредиты под такие проценты очень накладно, если, конечно, не торгуешь кокаином.

Итого. Цены продолжают расти, а развитие бизнеса прибивается.

Это не значит, что прям щас там что-то рухнет. Рекордная ставка – это лишь видимый симптом продолжительной болезни, которую пытаются скрыть. Но нельзя тратить безумное бабло на войну в условиях санкций и думать, что это может длиться вечно без значимых последствий. Не может.

А самое интересное будет, когда кубышка, из которой берутся деньги на закрытие дыры в бюджете, подойдет к концу. Это замечательное событие ожидается в конце следующего года.

Тогда все станет куда веселее.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

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