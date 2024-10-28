Дуда: Мы возвращаем железный занавес на границах с Беларусью 28.10.2024, 8:55

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Польша начинает программу «Восточный щит».

В интервью британскому изданию The Times президент Польши Анджей Дуда заявил, что система оборонительных укреплений на границах с Беларусью и Россией в рамках программы «Восточный щит», которую планируют начать строить в ближайшие месяцы, является новой версией железного занавеса, который «защитит Польшу и свободный мир от неудовлетворённых имперских амбиций России».

Железный занавес — это общеизвестный термин времен холодной войны, означавший политическое и идеологическое разделение между советским Востоком и демократическим Западом. Термин символизирует изоляцию и строгий контроль, препятствовавшие свободному перемещению людей и информации между двумя блоками стран.

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Восстановление железного занавеса — последнее, что они хотят видеть. Но я скажу так: если безопасность моих соотечественников может быть обеспечена только путем повторного возведения железного занавеса, то хорошо, пусть будет железный занавес, пока мы находимся на стороне свободного мира», — сказал Дуда изданию The Times.

При этом Дуда отметил, что ему не нравятся планы польского премьер-министра Дональда Туска ввести ограничения на политическое убежище для мигрантов, которые, по мнению Дуды, могут затронуть политэмигрантов из Беларуси.

«До 1989 года мы сами пользовались политическим убежищем в западноевропейских странах. Поэтому мы не должны закрывать границы для всех, а только строго охранять их от тех, кто едет в Европейский союз ради возможности получать деньги просто так», — подчеркнул Дуда.

Официальная цель «Восточного щита» — защитить Польшу от нелегальной миграции и возможного военного вторжения со стороны Беларуси и России. Программа предусматривает строительство новых укреплений, заборов, создание специальных лесных насаждений и изменение рельефа на границе Польши с двумя странами.

Полностью завершить строительство линии обороны планируется к 2028 году. Стоимость программы составит около 10 млрд злотых (примерно $2,6 млрд).

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