Военные из КНДР и глобальный конфликт 4 Оливия Янчик

28.10.2024, 8:56

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Зачем на самом деле РФ войска Северной Кореи.

Присутствие северокорейских солдат в Украине рискует превратить крупнейшее европейское вторжение со времен Второй мировой войны в настоящий глобальный конфликт

Как 23 октября подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, Северная Корея отправила войска в Россию. Остин стал последним высокопоставленным западным чиновником, забившим тревогу по поводу отправки северокорейских солдат в Россию на фоне опасений, что «королевство-отшельник» готово принять непосредственное участие во вторжении Москвы в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский первым предупредил, что Россия вот-вот получит подкрепление в виде большого количества северокорейских войск. Южная Корея с тех пор подтвердила заявления Зеленского. Затем посол Великобритании в ООН заявил, что «весьма вероятно», что Пхеньян согласился отправить боевые войска для поддержки войны России против Украины.

Если в ближайшие недели северокорейские войска появятся на поле боя в Украине, это станет последней вехой в череде событий знаменующих растущую поддержку Пхеньяном вторжения Путина в Украину. По сообщениям, Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды с первого года войны, а в конце 2023 года начала поставлять в Москву баллистические ракеты. В октябре 2024 года источники в разведке утверждали, что КНДР обеспечивает половину всех снарядов, используемых Россией в Украине.

Присутствие северокорейских солдат в Украине рискует превратить крупнейшее европейское вторжение со времен Второй мировой войны в настоящий глобальный конфликт. Это также подчеркнет растущие кадровые проблемы, с которыми сталкивается Владимир Путин, пытающийся вести войну на истощение в условиях ошеломляющих российских потерь.

Когда Путин впервые принял решение о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года, он, похоже, искренне верил, что его войска не встретят серьезного сопротивления и будут приняты как освободители. Это оказалось серьезным просчетом.

С момента начала вторжения российская армия понесла в Украине крайне тяжелые потери и была вынуждена отступить примерно с половины территорий, захваченных на начальном этапе войны. По данным американских официальных лиц, к октябрю 2024 года более шестисот тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, причем сентябрь стал самым смертоносным месяцем за всю кампанию.

Потери России во многом объясняются тем, что Кремль использует так называемую тактику «человеческих волн». Этот чрезвычайно дорогостоящий, но эффективный подход предполагает постепенное продвижение по полю боя последовательных волн российских войск, которые, полагаясь на численное превосходство, преодолевают украинские оборонительные позиции. Это позволило России добиться небольших, но заметных успехов на линии фронта в восточной Украине на протяжении 2024 года. В то же время это приводило к потерям, которые регулярно превышали тысячу убитых и раненых солдат в день.

В последние месяцы появляется все больше признаков того, что Россия с трудом справляется с поставками свежих солдат на передовую. Наиболее яркое свидетельство нехватки войск появилось в начале августа, когда Украина начала наступление на Курскую область России и столкнулась с хлипкой пограничной обороной, укомплектованной солдатами срочной службы. Спустя почти три месяца украинская армия продолжает занимать сотни квадратных километров российской территории.

Кремль изучает различные способы пополнения поредевших рядов российской армии. Первые шаги включали в себя увеличение призывного возраста и набор в армию непосредственно из числа заключенных. В последнее время российские власти пытаются привлечь новобранцев обещаниями щедрых ежемесячных зарплат и непомерных единовременных выплат за призыв в армию. Эти резко возросшие выплаты указывают на растущие трудности с привлечением достаточного количества добровольцев для восполнения боевых потерь, понесенных в Украине.

Это, конечно, не означает, что в России вот-вот закончатся потенциальные солдаты. В действительности у Путина все еще есть огромные неиспользованные резервы человеческой силы среди российского населения, к которым он потенциально может обратиться в случае необходимости. Однако на данный момент он, похоже, не желает начинать вторую военную мобилизацию, опасаясь дестабилизировать обстановку внутри страны.

Путин объявил первую частичную мобилизацию со времен Второй мировой войны в сентябре 2022 года, когда его войска отступали в Украине. Мобилизация 2022 года стала эффективным краткосрочным решением, увеличив численность российских вооруженных сил на триста тысяч человек. Однако, что особенно важно, она также оказалась глубоко непопулярной среди российского населения, вызвав протесты внутри страны и породив волну миграции, когда сотни тысяч мужчин призывного возраста покинули страну. Учитывая, что рекордное число россиян уже ищет убежища на Западе, чтобы избежать службы в армии, Кремль по понятным причинам не желает идти на риск, объявив новую мобилизацию, если в ней нет крайней необходимости.

Это может объяснить, почему сейчас появляются сообщения о северокорейских войсках, готовящихся присоединиться к российскому наступлению на Украину. Обращаясь к своим северокорейским партнерам за свежими солдатами, Путин надеется восполнить бреши в рядах своих ослабленных вооруженных сил, не рискуя мобилизовать собственное население.

В ближайшие недели Путин будет внимательно следить за тем, как западные лидеры отреагируют на прибытие северокорейских войск в Украину. Если Запад не назначит соответствующую цену за этот первый случай прямого иностранного вмешательства в российское вторжение, то будет создан катастрофический прецедент, и вскоре гораздо больше северокорейских солдат могут отправиться воевать в Европе.

Оливия Янчик, New Voice

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