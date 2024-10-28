Сербия объявила, что поможет Украине 3 28.10.2024, 9:05

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Белград уже выделил деньги.

Сербия предоставит Украине оборудование более чем на 8 миллионов евро. Среди помощи будут генераторы и трансформаторы.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Prva TV.

В интервью президент Сербии рассказал, что его страна выделила более 8 миллионов евро в помощь Украине.

«Для Украины мы собрали генераторов и трансформаторов на 8,4 млн. евро», - сказал он.

Передаст данную помощь, по словам президента, новый посол Сербии в Украине.

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