Сотрудницу МВД России убил муж

Сотрудницу МВД России убил муж5
- 28.10.2024, 9:15
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Она жаловалась на него в полицию.
В Нижнем Новгороде замначальника отдела местного управления МВД РФ Ольгу Молодченкову убил ее супруг. Он нанес полицейской смертельное ножевое ранение во время домашней ссоры, сообщает «Радио Свобода».
По данным СМИ, ранее погибшая неоднократно жаловалась в полицию на насилие со стороны мужа, но его даже не опросили.
Как сообщает издание 7x7, за несколько дней до смерти Молодченкова написала в соцсетях, что супруг умеет решать вопросы «только кулаками и угрозами», и что недавно он «засомневался в происхождении» их ребенка.
Сам мужчина, имя которого не называется, был задержан спустя сутки после убийства. По его словам, он поругался с женой из-за раздела имущества.