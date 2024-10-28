В Беларуси объявлен желтый уровень опасности
- 28.10.2024, 9:18
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Из-за тумана.
Синоптики объявили по стране желтый уровень опасности в связи с ожидающимся туманом.
«Ночью и утром 28 октября (понедельник) местами по стране ожидается туман», — сообщили в Белгидромете.
Как уточняется, туман ожидается в Гомельской области и Минске.
При этом на территории всей страны будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Только в Витебской области возможен кратковременный дождь с вероятностью 35-40%.
Температура ночью от +5 в Витебске до +10 в Гродно. Днем – от +10 в Гродно и Витебске до +15 в Гомеле.