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В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

  • 28.10.2024, 9:18
  • 1,124
В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Из-за тумана.

Синоптики объявили по стране желтый уровень опасности в связи с ожидающимся туманом.

«Ночью и утром 28 октября (понедельник) местами по стране ожидается туман», — сообщили в Белгидромете.

Как уточняется, туман ожидается в Гомельской области и Минске.

При этом на территории всей страны будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Только в Витебской области возможен кратковременный дождь с вероятностью 35-40%.

Температура ночью от +5 в Витебске до +10 в Гродно. Днем – от +10 в Гродно и Витебске до +15 в Гомеле.

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