Кандидат в вице-президенты США от Трампа отказался называть Путина врагом 6 28.10.2024, 9:22

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И заговорил о дипломатии.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор Джей Ди Вэнс отказался называть диктатора РФ Владимира Путина «врагом», назвав того «противником» и «конкурентом».

Такое заявление Вэнс сделал 27 октября в эфире программы Meet the Press телеканала NBC News.

Ведущая Кристен Уэлкер задала республиканцу вопрос — считает ли тот Путина союзником или врагом.

«Я думаю, что он (Путин — ред.) явно противник. Он конкурент (…) Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии. Если нам кто-то не нравится, это не значит, что мы не можем иногда вступать с ним в диалог», — сказал Вэнс.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев и партнер Дональда Трампа по предвыборной гонке убежден, что рано или поздно США придется вести переговоры между Украиной, РФ и американскими союзниками.

«Я думаю, что если мы хотим когда-нибудь закончить войну в Украине, то, по сути, на каком-то уровне нам придется вести переговоры между Украиной, Россией и нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть», — подытожил Вэнс.

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