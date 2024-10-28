Пустыня вместо России 2 Ян Валетов

28.10.2024, 9:33

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Что не так с перспективой «заморозки войны».

Наверное, глупо сейчас делать прогнозы, однако...

Я не вижу ни одной причины хотеть перемирия или паузы в боевых действиях у РФ.

Они практически нечувствительны к потерям. Понятно, что их техника горит и они гибнут тысячами, но для того, чтобы они потеряли 1% населения, мы должны убить больше миллиона человек. Будет для них проблемой потерять миллион? Не думаю.

С техникой похуже, но пока есть мясо, можно расконсервировать любой железный мусор и штурмовать на нем.

Я не паникую и не стараюсь никого испугать. Просто обращаю ваше внимание, что не стоит рассчитывать на паузу. Пауза возможна не на выгодных для нас условиях и она неизбежно закончится новой войной.

Мы имеем дело с безумным маньяком и не надо строить иллюзии по поводу возвращения к нему разума.

В планировании всегда лучше исходить из пессимистического варианта развития событий.

Так что надо готовиться к обороне и смотреть, где и как мы можем нанести им наибольшие потери в живой силе и технике, как и где перерубить логистику, какие склады и узлы сжечь и чем это сделать.

На нежный и удивительный запад я бы особо не полагался.

Что можем делать сами – делать. Куда можем достать – доставать.

Щадить нас они не будут, мы не намерены щадить их.

Второй путь тоже понятен – это капитуляция с фиксацией положения на земле. Без юридического признания оккупированных территорий.

Это тоже отложенная война, но для нас любой вариант, кроме выжженной пустыни вместо РФ, это война в будущем. Без вариантов.

Оба пути плохи, но имеем то, что имеем. И они совсем не плохи, если подумать о прямом поражении и обрушении фронта.

Ян Валетов, «Фейсбук»

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