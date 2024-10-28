Какой вывод сделал белорусский режим из израильского удара по Ирану 1 28.10.2024, 9:40

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Есть над чем задуматься.

На днях Израиль нанес удар по одному из главных звеньев новой оси зла – Ирану, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Произошло это не сразу после иранской атаки. А тогда, когда в Иране чуть расслабились после утечки израильских планов в американских медиа. Утечку постфактум можно считать частью операции прикрытия.

А можно считать просто утечкой, сейчас это уже не важно.

В связи с ответным ударом Израиля можно сделать несколько выводов. Начнем с не очень приятных.

Американская администрация проводит политику деэскалации и умиротворения агрессоров, что в итоге приводит только к обратному результату. Есть эскалация для деэскалации, а есть деэскалация для эскалации. Этот факт нужно принять как данность. В Израиле это поняли и начали действовать по-своему.

Уничтожение производства баллистических ракет в Иране намного эффективнее озабоченностей по поводу их запуска сотнями штук и уговоров больше так не поступать.

Что будет с американской политикой по итогам выборов – абсолютно не понятно. Предвыборные декларации штабов – это всего лишь предвыборные декларации.

Теперь чуть более позитивные.

ПВО Ирана не сбило ни одного из более, чем 100 самолетов. Оно их просто не видело. Ровно с таким же нулевым счетом оно не сбило ни одной ракеты, выпущенных с этих самых самолетов. Более того, само подверглось нападению и частично уничтожено.

Нефтяные и иные экономические объекты Ирана защищены еще хуже, чем производство баллистических ракет. В Иране все поняли и утверждают, что ничего не пострадало, потому что иначе будет следующий обмен ударами с еще более разгромным счетом.

Что-то поняли и в России, и у Лукашенко. У них ПВО немногим лучше иранской.

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