Генсек НАТО готовит заявление о вступлении КНДР в войну

Генсек НАТО готовит заявление о вступлении КНДР в войну9
- 28.10.2024, 10:00
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Сегодня Южная Корея выступит в совете Альянса.
В понедельник, 28 октября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступит с официальным заявлением о развертывании войск Северной Кореи в России.
Как сообщают в пресс-службе НАТО, сегодня делегация высокого уровня из Южной Кореи проведет в Североатлантическом совете брифинг по прибытию войск КНДР на территорию Российской Федерации. После этого заседания генсек сделает короткое заявление для средств массовой информации.
Отмечается, что на встречу также пригласили послов государств-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии и Новой Зеландии.