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Найдено святилище одной из древнейших цивилизаций Европы

  • 28.10.2024, 9:56
  • 1,834
Найдено святилище одной из древнейших цивилизаций Европы

Его нашли на острове Крит.

Врата святилища нашли во время раскопок дворца Арханеса на Крите. Сооружение могло быть построено древнейшей цивилизацией Европы, сообщает Arkeonews.

Город Арханес и дворцовый комплекс, построенный около 1900 г. до н.э., были обнаружены в 1960-х годах на Крите. На новом этапе раскопок ученые нашли врата у входа в трехэтажный дворец. Врата вели в святилище с алтарем и двумя фигурами в виде топоров.

Святилища у входов во дворцы были распространены у минойской цивилизации, существовавшей на Крите с 2700 по 1400 гг. до нашей эры. Минойцы оставили после себя дворцы, крупнейший из которых — Кносский. Многоэтажные здания имели сложные системы канализации, отопления, вентиляции и искусственного освещения. Минойцы были ассимилированы греками не позднее IV—III веков до нашей эры.

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