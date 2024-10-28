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В Беларуси задержали 26 граждан Латвии

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  • 28.10.2024, 10:05
  • 4,142
В Беларуси задержали 26 граждан Латвии

Об этом сообщил МИД балтийской страны.

Министерство иностранных дел Латвии располагает информацией о 26 арестованных в Беларуси жителях Латвии, сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Она подчеркнула, что представительство Латвии в Витебске оказывает им необходимую и возможную консульскую поддержку, но такая помощь затруднена из-за отсутствия верховенства закона в этой стране, а также минимизации сотрудничества с Беларусью в сфере правосудия и других областях после вторжения России в Украину.

Эглите отметила, что в Беларуси не соблюдается принцип независимости судебных органов, что значительно увеличивает риск возникновения фиктивных дел против граждан ЕС. В связи с этим и другими рисками безопасности МИД настоятельно рекомендует гражданам Латвии не ездить в Беларусь, пишет delfi.lv.

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