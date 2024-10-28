Израиль уничтожил стратегические возможности Ирана «на ближайшие два–три года» 28.10.2024, 10:12

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Появилась новая информация о потерях Тегерана.

Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты страны 26 октября, сообщил военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в службе безопасности Израиля.

По его словам, речь идет о батареях зенитных ракет большой дальности. «У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения», — написал Кадош в соцсети Х. Он уточнил, что фактически у Тегерана остались только батареи ближнего действия собственного производства.

Согласно оценке израильской стороны, Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие два–три года». Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и западном Иране. По данным армейского радио, именно из этих мест ранее были выпущены баллистические ракеты в сторону Израиля.

В то же время существующий арсенал ракет Ирана не пострадал. У страны есть примерно 2 тыс. баллистических ракет большой дальности, но теперь исламская республика будет расходовать их экономно, поскольку возможности производства новых или пополнения запаса из-за рубежа ограничены, отметил Кадош.

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