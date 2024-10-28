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Что изменится в Беларуси с 1 ноября

  • 28.10.2024, 10:19
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Что изменится в Беларуси с 1 ноября

Список новведений.

Ноябрь, последний месяц осени 2024 года, принесет белорусам немало нововведений и новшеств. «Комсомолка» собрала самые важные изменения ноября 2024 года в Беларуси.

Начнем с приятного: в ноябре белорусы смогут как следует отдохнуть – для этого у них будет сразу четыре дня подряд: 7,8, 9, 10 ноября. Повод понятен: День Октябрьской революции в республике является официальным нерабочим днем, выпадает он на четверг. Пятница, как сообщили в Минтруда и соцзащиты, тоже будет выходной, но отработать ее придется через неделю, ведь суббота, 16 ноября будет рабочей.

В конечном счете, как подчеркнули в Минтруда, в производственном календаре в ноябре 2024 года у белорусов получается 25 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе, либо 20 рабочих дней при «пятидневке».

Еще больше, чем трудящимся белорусам, повезет в ноябре белорусским школьникам. Казалось бы, только недавно прозвенел первый звонок и стартанул учебный год, как уже завершилась первая четверть и подоспели осенние каникулы. Первая четверть в школах Беларуси началась со 2 сентября, продлилась 26 октября. Вторая четверть начнется с 4 ноября и будет длиться по 24 декабря. Таким образом, отдыхать школяры будут целых 8 дней: с 27 октября по 3 ноября включительно. Ну а там – относительно непродолжительная вторая учебная четверть и Новый год с каникулами зимними, будут они еще более продолжительными, целых 14 дней, с 25 декабря 2024 по 7 января 2025 включительно.

Вполне вероятно, что уже с 1 ноября 2024 года в Беларуси увеличатся некоторые пенсионные выплаты, а также ряд пособий. Речь идет о тех их них, которые привязаны к бюджету прожиточного минимума (здесь в деталях рассказываем, что это такое). БМП пересматривают в Беларуси четыре раза в год, один раз в квартал, с 1 мая, с 1 августа, с 1 ноября и с 1 февраля. Так что совершенно точно, что с 1 ноября 2024 года БПМ обновится и действовать его величина будет до 1 февраля 2025 года.

С известной долей вероятности можно ожидать, что пересмотрен БПМ будет в сторону увеличения. Это значит, что пропорционально увеличатся, к примеру, выплаты на ребенка от трех до 18 лет семьям, где есть еще дети младше трех лет, вырастут надбавки и доплаты пенсионерам, достигшим 75-летнего возраста (получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите). Отметим, что до 1 ноября 2024 года определен в размере 433 рублей (до этого БПМ составлял 418 рублей 73 копейки, летняя прибавка составила 3,4% или BYN 14,27).

Так или иначе, но активный дачный сезон в Беларуси к ноябрю переходит в «спячку»: урожай собран, переработан и ждет своего часа. С 1 ноября 2024 года традиционная скидка на проезд в поездах региональных линий эконом-класса БЖД отменяется. Точнее, приостанавливается, поскольку по сложившейся практике вновь она заработает уже с 1 мая 2025 года. Ну а пока, если пенсионер решит навестит дачный участок, с 1 ноября ему придется приобретать билет за полную стоимость.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок в ноябре 2024 года подойдет к своему логическому завершению. Но все желающие имеют все шансы успеть закупиться овощами и прочими дарами осени. Ярмарки будут работать до начала календарной зимы, то есть до 1 декабря 2024 года, вот здесь рассказываем о графиках работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске и о том, где из искать.

В Беларуси производители и поставщики сигарет наделены правом пересматривать стоимость своей продукции в ежемесячном режиме. С ноября в Беларуси подорожают 9 марок сигарет: плюс 10 в цене ожидают Camel Blue, Camel Yellow, Camel Compact, Camel Compact Blue, Richmond Compact Special Blue и Sobranie Caster).

Такие марки, как Pall Mall Superslims Azure, Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold подорожают на 20 копеек.

С 1 ноября 2024 года в Беларуси уменьшится размер пособия на погребения. Отметим, что в предыдущем месяце, октябре-2024, данное пособие также было уменьшено. Все дело в том, что по действующим нормативам, величина пособия в республике пересматривается каждый месяц, зависит она от показателя средней зарплаты в Беларуси за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти. По данным Национального статистического комитета, в августе и сентябре 2024 года средняя заработная плата в Беларуси несколько снизилась.

С 1 ноября 2024 года размер пособия на погребение составит 2313,9 рублей, поскольку именно столько составила средняя зарплата в Беларуси в сентябре 2024. Таким образом, относительно октября-2024 уменьшение составит 27 рублей 3 копейки.

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