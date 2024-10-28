Forbes: Военные из КНДР, вероятно, уже прибыли под Курск 28.10.2024, 10:22

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Они попали в «жестокие подразделения» россиян.

Перехваченные радиопереговоры россиян свидетельствуют о том, что Кремль тайно перебрасывает северокорейских военнослужащих в направлении выступа, удерживаемого Украиной в Курской области РФ.

Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс для Forbes.

Аналитик указывает, что перехваченные радиопереговоры, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины, похоже, подтверждают, что тысячи северокорейских солдат начали прибывать вдоль линии фронта на запад РФ.

Перехваченный разговор двух российских военных чиновников касался водителя грузовика КАМАЗ, которого остановили при въезде в Курск. Российская военная полиция «задержала несколько КАМАЗов на трассе» в Курской области, объяснил один из сотрудников по радиосвязи своему коллеге. У одного из грузовиков, о котором шел разговор, был гражданский номер.

У транспортного средства также «не было боевого назначения», поэтому военная полиция «забеспокоилась». Как отмечает Дэвид Акс, развертывание сил Пхеньяна в Курской области не отражено в документах.

Северокорейские солдаты, о которых идет речь в радиоперехвате, «предназначались» для 810-й бригады морской пехоты российского флота, которая пытается отразить украинское наступление на восточном крае Курской дуги в районе деревни Русская Конопелька (Суджанский район).

«Украинские беспилотники и артиллерия пока сдерживают россиян», — пишет Акс.

Он также акцентировал, что подразделения морской пехоты РФ известны своей жестокостью. Так, 155 отдельная бригада морской пехоты казнила девятерых украинских военнопленных на Курщине.

Если радиоперехват украинских разведчиков свидетельствует о более широком движении северокорейских сил к Курску, то, подчеркивает Акс, лишь вопрос времени, когда появятся прямые доказательства их участия в бою.

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