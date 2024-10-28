Меняется расписание полетов из аэропорта «Минск»
- 28.10.2024, 10:42
Белорусам предлагают еще больше рейсов в Дубай и Баку.
С 27 октября Национальный аэропорт «Минск» перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2025 года, сообщает пресс-служба.
Будут выполняться регулярные полеты по 27 направлениям. Есть и некоторые изменения:
- авиакомпания «Азимут» увеличивает частоту полетов до двух раз в неделю из Минеральных Вод;
- «Белавиа» будет чаще летать в Дубай — ежедневно. Это направление представляет и второй авиаперевозчик — Flydubai, запланировано выполнение 10 рейсов в неделю;
- Uzbekistan Airways перенесла рейсы с субботы на воскресенье. Перевозчик предлагает стыковку на рейсы в Бангкок;
- зимой не будут выполняться рейсы в Махачкалу, Мурманск, Пермь;
- временно отменяются полеты из Санкт-Петербурга и Москвы от авиакомпании «Победа».
В «Белавиа» отдельно уточнили, что согласно зимнему расписанию изменится частота полетов:
- в Баку и Дубай — теперь ежедневно (раньше в столицу Азербайджана летали 5 раз в неделю, а в Дубай — три раза в неделю);
- в Туркменбаши — с 23 ноября два рейса в неделю;
- в Москву из Бреста — 4 раза в неделю;
- в Москву из Гомеля — ежедневно.