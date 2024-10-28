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Военный эксперт: Хваленый спецназ Северной Кореи пока никто не видел в работе

  • 28.10.2024, 10:51
Военный эксперт: Хваленый спецназ Северной Кореи пока никто не видел в работе

У Украины нет никаких иллюзий.

Сильной стороной армии КНДР являются подразделения, которые имеют отношение к инженерно-техническим службам. Такое мнение FREEДОМ выразил военный эксперт Владислав Селезнев.

- Очевидно, что сильная сторона северокорейских военнослужащих — это те подразделения, которые имеют отношение к инженерно-техническим службам. Про спецназовцев пока еще сложно о чем-либо говорить. И тот хваленый спецназ, о котором постоянно все говорят, но никто не видел его в боевой работе — я тоже с определенной долей скепсиса воспринимаю эти новости. Поле боя продемонстрируют и сильные, и слабые стороны северокорейских военнослужащих, — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что у Украины не должно быть никаких иллюзий: к противнику с оружием в руках всегда нужно относиться должным образом.

- Но то, что украинская армия продолжает реализовывать ту самую важную тактику уничтожения вражеских военных ресурсов, независимо от того, о ком идет речь, либо о боевиках кадыровских войск, либо о регулярных подразделениях российской армии, либо же про северокорейских военнослужащих, это так само очевидно. Ведь задача Курской операции, среди прочего, — это отвлечение части военных ресурсов российской армии с иных направлений. И с этой миссией Курская операция успешно справляется, — сказал Селезнев.

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