Минчанин отказался вставать во время исполнения лукашенковского гимна

Минчанин отказался вставать во время исполнения лукашенковского гимна1
- 28.10.2024, 10:56
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Случай произошел в Гродно.
Минчанина наказали штрафом за то, что он не встал во время гимна на стадионе, рассказала «Вечернему Гродно» судья суда Ленинского района Гродно Елена Петрова. Случай произошел в 2023 году.
Минчанин пришел на спортивный матч на стадион и на трибуне во время официальной церемонии слушал государственный гимн Беларуси сидя. Суд решил, что тем самым он нарушил установленные законодательством требования. Ему назначили штраф — 15 базовых величин (555 рублей в 2023 году).
Такое поведение, по словам судьи, относится к «правонарушениям экстремистской направленности»: за незаконные действия по отношению к государственным символам ответственность предусмотрена ответственность по ст. 24.54 КоАП. Санкция статьи — штраф до 15 базовых величин. То есть в данном случае минчанину дали максимальное наказание.
Кроме того, Петрова сообщила, что с начала этого года только судом Ленинского района Гродно рассмотрено 304 дела по ст. 19.11 КоАП о распространении «экстремизма».