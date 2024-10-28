Актеры Де Ниро и Ди Каприо поддержали Харрис
- 28.10.2024, 11:03
И обратились к американцам.
Актеры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо поддержали Камалу Харрис в предвыборной гонке в США и призвали избирателей в Филадельфии прийти на голосование.
Об этом сообщает CBS.
Они вместе с другими актерами, среди которых Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри, появились на мероприятии от властей Филадельфии в поддержку Харрис, чтобы увеличить явку избирателей.
Де Ниро открыто выражал свое презрение к кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу: «Меня так злит, что мы здесь говорим о таком куске дерьма, как Дональд Трамп».
Харрис также поддержали популярные американские певцы. Рэпер Bad Bunny и Дженнифер Лопес и Рики Мартин поддержали Харрис после того, как один из спикеров на политическом митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавающим островом мусора».
Отмечается, что этот откровенно расистский комментарий вызвал волну возмущения среди известных пуэрториканцев и многих других в медиа и развлекательной сфере.