Актеры Де Ниро и Ди Каприо поддержали Харрис 28.10.2024, 11:03

Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо

И обратились к американцам.

Актеры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо поддержали Камалу Харрис в предвыборной гонке в США и призвали избирателей в Филадельфии прийти на голосование.

Об этом сообщает CBS.

Они вместе с другими актерами, среди которых Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри, появились на мероприятии от властей Филадельфии в поддержку Харрис, чтобы увеличить явку избирателей.

Де Ниро открыто выражал свое презрение к кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу: «Меня так злит, что мы здесь говорим о таком куске дерьма, как Дональд Трамп».

Харрис также поддержали популярные американские певцы. Рэпер Bad Bunny и Дженнифер Лопес и Рики Мартин поддержали Харрис после того, как один из спикеров на политическом митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавающим островом мусора».

Отмечается, что этот откровенно расистский комментарий вызвал волну возмущения среди известных пуэрториканцев и многих других в медиа и развлекательной сфере.

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