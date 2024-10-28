Водитель маршрутки отказался везти пассажира из-за чемодана, а в итоге заплатил компенсацию 11 28.10.2024, 11:06

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Пассажир решила бороться за справедливость.

Перевозка пассажиров – дело ответственное и требует от водителей соблюдения многих норм и правил, как и от пассажиров.

Слишком большой чемодан

В декабре 2023 года читательница abw.by Виктория, как обычно, приобрела билет на маршрутку до г. Бегомль. Данным маршрутом она пользуется довольно часто, всегда без инцидентов, поэтому и от этой поездки не ожидала ничего непривычного. Но что-то пошло не так.

Водителю маршрутки не понравился чемодан Виктории, вернее, его размеры. Он посчитал, что тот слишком большой для грузового отсека. Это было странно, поскольку ранее к этому же чемодану подобных претензий не было.

Водитель категорически отказался везти Викторию с чемоданом, даже после ее предложения доплатить за багаж. Тогда девушка направилась в кассу автовокзала сдавать купленный билет.

Из 6 рублей ей вернули 4 рубля 75 копеек (75%), так как билет был сдан уже после отправления рейса. Невесть какой остаток, но все же Виктория решила ситуацию так просто не оставлять и обратилась в общественное объединение защиты прав потребителей.

Билет = договор

С точки зрения закона, приобретение проездного билета является заключением договора на перевозку, при котором перевозчик обязуется доставить до точки назначения пассажира, а также его ручную кладь и багаж.

В правилах автомобильных перевозок пассажиров содержится пункт о том, что пассажир имеет право провозить за оплату сверх нормы бесплатного провоза в автобусах с багажным отсеком среднемерный багаж. И водитель обязан такой багаж принять, а по окончании поездки – выдать. Напомним, что в нашей истории пассажир пыталась доплатить за багаж, но водитель отказался.

Для начала организации-перевозчику была направлена претензия о возмещении убытков в размере 1 рубля 50 копеек и компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя в размере 400 рублей.

В ответе перевозчик указал, что он не взимает плату за провоз багажа, а автовокзалами багажные квитанции не реализуются. Кроме этого, конструктивная особенность багажного отсека автобуса Mercedes-Benz Sprinter, используемого на указанном маршруте, не позволяет провозить в необходимом количестве маломерный, среднемерный и крупномерный багаж всех пассажиров рейса. В каждом случае водитель самостоятельно принимает решение о погрузке багажа пассажиров. А в случае с Викторией разместить ее багаж не представлялось возможным ввиду отсутствия места в багажном отсеке. Кроме того, со слов самой Виктории, она перевозила предназначенный для реализации товар, т.е. с коммерческой целью, а это значит, сложившаяся ситуация не регулируется нормами Закона «О защите прав потребителей».

Филиал транспортной инспекции также не нашел нарушений со стороны перевозчика.

Это вогнало в легкое недоумение не только Викторию, но и представителей общественного объединения, действующего в ее интересах, поскольку размер багажа при замерах составил 75 x 45 x 26 см, что относится к среднемерному багажу, который перевозчик обязан был принять.

Пришлось обратиться в суд.

Решение суда

Виктория обратилась с иском о нарушении прав потребителя, выразившемся в несоблюдении прав на свободный выбор услуг, а именно – в необоснованном отказе оказать услугу по перевозке пассажира. Также в иске попросила взыскать убытки и моральный вред. Убытки в данном случае – это полная цена билета, 6 рублей, а не 4 рубля 75 копеек. С точки зрения закона, убытки возмещаются в полном объеме.

С позицией истца компания-перевозчик не согласилась, представив в судебном заседании свои аргументы. Но суд с доводами ответчика не согласился и своим решением обязал перевозчика возместить Виктории причиненный вред в размере оставшихся полутора рублей и компенсировать моральный вред в размере 100 рублей.

Из мотивировочной части решения (выдержки):

«Из аудиозаписи, прослушанной в ходе судебного разбирательства, следует, что при посадке пассажирки в автобус между ней и водителем возник конфликт, в ходе которого водитель отказал в провозе имеющегося у пассажира багажа, мотивируя это отсутствием свободного места в багажнике, при этом отказываясь продемонстрировать само багажное отделение, накаляя обстановку, назвав пассажирку «паскудной женщиной» и указав, что такую пассажирку, как она, он не повезет принципиально.

Согласно путевому листу и ведомостям продажи билетов, салон автобуса был заполнен на две трети.

При таких обстоятельствах, оценивая позиции сторон, суд приходит к выводу о том, что ответчик незаконно отказал истице в оказании услуги по перевозке багажа.

В судебном заседании было установлено, что истица имела проездной документ на проезд. На имеющийся у нее багаж багажная квитанция ей не была реализована в связи с тем, что ответчик не взимает плату за провоз багажа ввиду отсутствия багажного места в отсеке.

Как было установлено, багаж истицы являлся среднемерной ручной кладью, которую она не могла провозить в салоне только при наличии багажного отсека.

Кроме того, ответчиком не предоставлено ни одного доказательства о том, что в багажнике отсутствовало свободное место для ее багажа, при том что заполняемость салона составляла две трети.

Суд не принимает во внимание ответы, данные истице органами, контролирующими деятельность ответчика, поскольку эта информация была подготовлена с учетом наличия у истицы крупномерного багажа, что не нашло своего подтверждения в судебном заседании».

Итог – 101 рубль и 50 копеек в пользу Виктории, плюс штраф в таком же размере в бюджет. Казалось бы, перевозчик отделался довольно легко. Только это не конец истории…

Апелляция не помогла

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его и подал апелляционную жалобу в судебную коллегию вышестоящего суда, где просил отменить решение и отказать в удовлетворении иска. Но данную апелляцию суд не удовлетворил – в деле для Виктории была поставлена точка. Правда, только для Виктории – не для перевозчика.

Помимо прочего, расходы общественного объединения потребителей, принявшего непосредственное участие в процессе, составили чуть более 3000 рублей. И они тоже легли на плечи ответчика. Перевозчик заключил соглашение о выплате данной суммы, поскольку подобные расходы в силу закона подлежат возмещению, если не добровольно, то через суд.

Более 3000 рублей – такой оказалась цена вопроса для перевозчика. Так что, какими бы ни были обстоятельства этого дела и сумма, с которой все началось, факт остается фактом: права пассажира были нарушены, значит, закон на его стороне.

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