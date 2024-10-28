В Иране разгорелась тихая битва Марианна Беленькая

28.10.2024, 11:12

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Али Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи болен.

История настолько прекрасная, что не могу не поделиться. С субботы расходится информация, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи болен.

Источником был The New York Times – там это был абзац внутри статьи, где шла речь о дилемме Ирана – ответит он или нет. Ну и вот сообщалось, что Хаменеи болен, это усложняет ситуацию, учитывая, что в Иране разгорелась тихая битва за то, кто станет преемником Хаменеи.

Все остальные СМИ видят NYT и выносят тему болезни Хаменеи в заголовки. Например Jerusalem Post. Коллеги попросили меня прокомментировать эту новость, прислали ссылку на Jerusalem Post. Но я зачем-то решила почитать еще и залезла в NYT. Захожу в статью, которую мне выдал Google по запросу – Хаменеи серьезно болен The New York Times.

Читаю. Вижу абзац:

Усложняя ситуацию, разгорелась тихая битва за право наследования аятоллы Хаменеи, которому 85 лет. После ухода (смерти) г-на Раиси возникло внутреннее беспокойство по поводу возможности того, что его преемником может стать второй сын аятоллы Хаменеи, Моджтаба, которому 55 лет. Могущественный Корпус стражей исламской революции будет иметь важное слово и считается более готовым противостоять Израилю.

Про болезнь ни слова. Дочитываю до конца. Вижу маленькое примечание:

«Исправление (в статье) было сделано 27 октября 2024 года: в более ранней версии этой статьи было неверно указано, что известно о текущем состоянии здоровья верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он был болен в 2022 году».

Точка. Хаменеи не болен. Или по крайней мере об этом ничего не известно. А в сентябре 2022 года действительно были сообщения о болезни и тот же NYT писал, что Хаменеи отменил все встречи и публичные выступления и находится на постельном режиме под наблюдением бригады врачей после операции, вызванной непроходимостью кишечника.

С другой стороны, по сути в статье NYT ничего не меняется. В Иране вне зависимости от болезни действительно стоит вопрос о преемнике Хаменеи. Дедушке все-таки уже 85 лет. И действительно за этот пост идет тихая борьба и сын Хаменеи Моджтаба один из кандидатов, но мы вряд ли можем предсказать исход этой битвы. Аятолла Хаменеи уже пережил несколько кандидатов в свои преемники. Но ситуация не предсказуемая – все может случиться в любой момент.

А случай с тем, как расходятся новости – занятный. И со всеми бывает. Просто опровергнуть новость сложнее, чем написать.И доказывай потом, что ты не баран.

Марианна Беленькая, Telegram

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