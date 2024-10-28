закрыть
28 октября 2024, понедельник, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране разгорелась тихая битва

  • Марианна Беленькая
  • 28.10.2024, 11:12
  • 6,188
В Иране разгорелась тихая битва
Али Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи болен.

История настолько прекрасная, что не могу не поделиться. С субботы расходится информация, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи болен.

Источником был The New York Times – там это был абзац внутри статьи, где шла речь о дилемме Ирана – ответит он или нет. Ну и вот сообщалось, что Хаменеи болен, это усложняет ситуацию, учитывая, что в Иране разгорелась тихая битва за то, кто станет преемником Хаменеи.

Все остальные СМИ видят NYT и выносят тему болезни Хаменеи в заголовки. Например Jerusalem Post. Коллеги попросили меня прокомментировать эту новость, прислали ссылку на Jerusalem Post. Но я зачем-то решила почитать еще и залезла в NYT. Захожу в статью, которую мне выдал Google по запросу – Хаменеи серьезно болен The New York Times. 

Читаю. Вижу абзац:

Усложняя ситуацию, разгорелась тихая битва за право наследования аятоллы Хаменеи, которому 85 лет. После ухода (смерти) г-на Раиси возникло внутреннее беспокойство по поводу возможности того, что его преемником может стать второй сын аятоллы Хаменеи, Моджтаба, которому 55 лет. Могущественный Корпус стражей исламской революции будет иметь важное слово и считается более готовым противостоять Израилю.

Про болезнь ни слова. Дочитываю до конца. Вижу маленькое примечание:

«Исправление (в статье) было сделано 27 октября 2024 года: в более ранней версии этой статьи было неверно указано, что известно о текущем состоянии здоровья верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он был болен в 2022 году».

Точка. Хаменеи не болен. Или по крайней мере об этом ничего не известно. А в сентябре 2022 года действительно были сообщения о болезни и тот же NYT писал, что Хаменеи отменил все встречи и публичные выступления и находится на постельном режиме под наблюдением бригады врачей после операции, вызванной непроходимостью кишечника.

С другой стороны, по сути в статье NYT ничего не меняется. В Иране вне зависимости от болезни действительно стоит вопрос о преемнике Хаменеи. Дедушке все-таки уже 85 лет. И действительно за этот пост идет тихая борьба и сын Хаменеи Моджтаба один из кандидатов, но мы вряд ли можем предсказать исход этой битвы. Аятолла Хаменеи уже пережил несколько кандидатов в свои преемники. Но ситуация не предсказуемая – все может случиться в любой момент.

А случай с тем, как расходятся новости – занятный. И со всеми бывает. Просто опровергнуть новость сложнее, чем написать.И доказывай потом, что ты не баран.

Марианна Беленькая, Telegram

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников