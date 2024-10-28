Тест на внимательность: найдите ящерицу на фото 4 28.10.2024, 11:15

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Удастся далеко не каждому.

Представьте, что вы гуляете по каменистому пляжу. Солнце палит, слышен шум волн, а между камнями что-то проскальзывает. Остановитесь на мгновение и всмотритесь — это не просто игра света. Среди серых, пыльных камней спряталась маленькая ящерица! Или вы ее не видите?

Только тот, кто обладает исключительным вниманием и проницательностью, сможет заметить её. Сможете ли вы? Проверьте себя с этим простым, но хитроумным тестом на внимательность, предлагает «Вокруг света».

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