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Силовики задержали актера «Беларусьфильма»

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  • 28.10.2024, 11:18
  • 6,788
Силовики задержали актера «Беларусьфильма»

С ним появилось «покаянное видео».

Силовики задержали актера «Беларусьфильма» Владислава Липовского, видео с ним опубликовал провластный канал, заметила «Медиазона».

На видео силовиков Липовский говорит, что «был подписан на «экстремистские» каналы», делал репосты из них, а также «писал негативные комментарии в адрес сотрудников милиции».

В ролике показан скриншот сторис актера в инстаграме, где он пишет о том, что «сволочи в масках схватили вокалиста группы «Мутнае вока» (Лидера группы Евгения Змушко задерживали осенью 2020 года).

По каким именно статьям задержан Владислав Липовский и что с ним сейчас — неизвестно.

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